ФОТО Глава Нарвского музея опровергла обвинение в использовании символики Российской империи

В понедельник Лооне Отс написала на своей странице в Facebook, что рекламный материал Нарвского музея, который она увидела в Таллинне, серьезно ее обеспокоил.

«Картинка приглашает нас в Нарвский музей. Но у меня визуальное решение вызывает глубокое сомнение. А именно, на щите летающего человека, предположительно архангела Михаила, находится двуглавый орел с российского герба. Этот выбор не может быть случайным. Музей словно показывает, что небесный полководец сражается на стороне государства-агрессора», - считает депутат.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова объяснила Postimees, что Лооне Отс неправильно поняла суть дела и послание символа прямо противоположное. В то же время директор рада, что люди замечают деятельность музея.

«Однако мы имеем дело все-таки с пародией, и имперский орел заменен двуглавой ласточкой без символов. Таким образом, автор идеи попытался высмеять империи, использовавшие двуглавого орла, такие как Римская империя, Священная Римская империя, Византийская империя, Российская империя, и их стремление к завоеваниям. Важно отметить, что этот золотой рыцарь расположен таким образом, что он занимает оборонительную позицию против России», - пояснила директор музея.

Рекламный плакат, вызвавший неоднозначную реакцию. Фото: Нарвский музей

По ее словам, коллектив музея разработал несколько визуальных образов, среди которых была выбрана узнаваемая башня Длинного Германа, соседствующая с золотокрылым рыцарем.