По оценке депутата горсобрания Тарту Лооне Отс («Отечество»), Нарвский музей использует в рекламе своей выставки российский символ. Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова опровергает это утверждение и настаивает, что использованный символ, напротив, высмеивает империи и что музей выступает за защиту эстонских ценностей.
ФОТО ⟩ Глава Нарвского музея опровергла обвинение в использовании символики Российской империи
В понедельник Лооне Отс написала на своей странице в Facebook, что рекламный материал Нарвского музея, который она увидела в Таллинне, серьезно ее обеспокоил.
«Картинка приглашает нас в Нарвский музей. Но у меня визуальное решение вызывает глубокое сомнение. А именно, на щите летающего человека, предположительно архангела Михаила, находится двуглавый орел с российского герба. Этот выбор не может быть случайным. Музей словно показывает, что небесный полководец сражается на стороне государства-агрессора», - считает депутат.
Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова объяснила Postimees, что Лооне Отс неправильно поняла суть дела и послание символа прямо противоположное. В то же время директор рада, что люди замечают деятельность музея.
«Однако мы имеем дело все-таки с пародией, и имперский орел заменен двуглавой ласточкой без символов. Таким образом, автор идеи попытался высмеять империи, использовавшие двуглавого орла, такие как Римская империя, Священная Римская империя, Византийская империя, Российская империя, и их стремление к завоеваниям. Важно отметить, что этот золотой рыцарь расположен таким образом, что он занимает оборонительную позицию против России», - пояснила директор музея.
По ее словам, коллектив музея разработал несколько визуальных образов, среди которых была выбрана узнаваемая башня Длинного Германа, соседствующая с золотокрылым рыцарем.
«Этот великолепный рыцарь с 2020 года украшает одно помещение колодезной башни и является одним из самых привлекательных экспонатов музейной экспозиции», - сказала Мария Сморжевских-Смирнова, признав при этом, что в случае Ида-Вирумаа и особенно Нарвы трудно различить детали, потому что общая картина сильно отличается от той, которую можно увидеть в других местах Эстонии.
Она подчеркивает, что Нарвский музей подобен рыцарю, защищающему Эстонское государство и его ценности, и не стоит видеть призраков там, где их нет.
«К сожалению, эта позиция до сих пор не находит поддержки среди многих жителей Нарвы, которые публично оскорбляют музей в социальных сетях и отправляют лично мне оскорбительные сообщения. К сожалению, многие местные политики это одобряют», - посетовала директор.
«Мы очень благодарны каждому жителю нашей страны, который нашел время и возможность прийти в Нарвский музей. Нам предстоит еще много работы в Нарве, но чего мы точно не должны делать, так это искать врагов там, где их нет», - заключила директор музея.
В марте этого года в Нарве разразился скандал, когда местные политики, и в то время - члены совета Нарвского музея Алексей Мяги и Вадим Орлов раскритиковали музейную выставку и информационные материалы, созданные в связи с годовщиной мартовской бомбардировки советских ВВС с целью улучшения знаний жителей города в части истории.
Председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон тогда встала на защиту директора Марии Сморжевских-Смирновой и рассказала Postimees, что это была очень хорошая и нужная выставка.