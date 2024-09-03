Дело о теле новорожденного: прокуратура предъявила обвинение в убийстве и осквернении трупа

По словам старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Элийзы Соммер, собранные в ходе уголовного производства данные свидетельствуют о том, что 31-летняя женщина, зная о своей беременности, самостоятельно родила живого и доношенного мальчика.

«Согласно обвинительному заключению, после родов 31-летняя женщина своими действиями причинила смерть новорожденному, когда оторвала пуповину от плаценты и перекрыла ребенку доступ воздуха. Кроме того, согласно обвинительному заключению, 31-летняя женщина нанесла поверхностные повреждения кожи головы, туловища, ног и рук ребенка», - рассказала Элийза Соммер.

«Прокуратура обвиняет 31-летнюю женщину в осквернении трупа, которое, согласно обвинению, заключалось в том, что она не захоронила тело новорожденного по общепринятым обычаям, а вынесла обнаженное тело в поле, где его утром 5 февраля нашла собака, живущая в семье из того же села», - сказала Соммер и добавила, что установленные в ходе досудебного производства доказательства свидетельствуют о том, что женщина никому не сообщала о смерти ребенка.

Досудебное разбирательство проводила Ляэнеская префектура.

Адвокат обвинемой Роберт Сарв ранее заявлял, что его подзащитная - «совершенно обычный человек, попавший в эпицентр личной трагедии». Как говорил адвокат, «это не человек с криминальным поведением, предшествующих наказаний у нее нет, у нее есть стабильные места жительства и работы. Она пережила очень сложную и трагическую ситуацию».

В отношении содержания женщины во время следствия под стражей Сарв утверждал, что прокуратура, вероятно, хотела сломить ее морально. «Речь идет о человеке, у которого еще вся жизнь впереди, но душевные раны, нанесенные этой процедурой, придется залечивать еще долгие годы», - говорил Сарв.