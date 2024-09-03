Эстонские студентки отправляются в Скандинавию изучать атомную энергетику, сообщила во вторник пресс-служба предприятия Fermi Energia.
Эстонские студентки отправляются в Скандинавию изучать атомную энергетику
Компания Fermi Energia, занимающаяся проектом строительства малой атомной электростанции с модульным реактором в Эстонии, отправила двух студенток изучать ядерную энергетику в скандинавских вузах. Всего на данный момент в программе подготовки инженеров по ядерной энергетике участвуют семь студентов.
Стипендиатами 2024 года стали Кармен Тамм и Санна Круусмаа. Кармен Тамм закончила инженерный факультет ТТУ по специальности электроэнергетика и мехатроника и продолжит свое обучение в Швеции на факультете ядерной энергетики в Королевском технологическом институте (KTH). После окончания университета она намеревается вернуться в Эстонию, чтобы помочь в переходе от сланцевой энергетики к современным атомным реакторам.
Санна Круусмаа, окончившая Тартуский университет по специальности физика, химия и материаловедение, продолжит учебу в магистратуре старейшего в Скандинавии Уппсальского университета, на факультете физики элементарных частиц.
Предметом ее интереса является обнаружение радиации и ее измерение. После окончания обучения она хочет работать в Fermi Energia, чтобы изучать радиационный фон в связи с АЭС, или в международных организациях, таких как МАГАТЭ, где она сможет заниматься работами по осуществлению радиационного контроля или следить за нераспространением ядерного оружия.
Первые два студента (Райнер Кельк и Михкель Аавик) получили стипендию Fermi Energia в 2021 году. Сейчас они уже окончили обучение и защитили дипломы магистров ядерной инженерии. Райнер Кельк прошел стажировку в швейцарской государственной компании Nagra, занимающейся планированием окончательного захоронения радиоактивных отходов.
Сейчас он продолжает обучение в докторантуре крупнейшего исследовательского центра естественных и технических наук в Швейцарии - Институте Пауля Шеррера. Тема его докторской работы - применение машинного обучения при анализе серьезных ядерных аварий.
Михкель Аавик окончил Европейскую программу магистратуры по специальности ядерная энергетика и начал работу в компании Edvance, входящей в концерн оператора французских атомных электростанций EDF. Он работает над проектом электросистем для реактора EPR1200.
Во втором и третьем потоках стипендиатов были Элийзе Поом, Аритон Хюйс и Хендрик Вия. Все они обучались в Швеции на факультете ядерной энергетики в Королевском технологическом институте (KTH).
Элийзе Поом после окончания университета изучала вопросы обращения с ядерными отходами в Италии, а сейчас работает в компании Westinghouse Electric, занимающейся разработкой ядерных реакторов.
Аритон Хюйс, имеющий опыт работы инженером-механиком, планирует пройти стажировку в канадской компании WSP в качестве инженера, изучая вопросы использования маломощных реакторов в качестве двигательных установок для кораблей.
Хендрик Вия, окончивший с красным дипломом математический факультет Тартуского университета, в этом году должен закончить свою магистратуру, а затем планирует продолжить образование в докторантуре.
Стипендия Fermi Energia - тысяча евро в месяц -+ выплачивается в течение двух академических лет. После окончания обучения стипендиат должен проработать в Fermi Energia три года. Информация о стипендии: fermi.ee/stipendium.
Подача документов на обучение в магистратуре зарубежных университетов происходит зимой, поэтому желающим получить стипендию нужно уже осенью начать готовить документы.