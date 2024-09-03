Эстонские студентки отправляются в Скандинавию изучать атомную энергетику

Компания Fermi Energia, занимающаяся проектом строительства малой атомной электростанции с модульным реактором в Эстонии, отправила двух студенток изучать ядерную энергетику в скандинавских вузах. Всего на данный момент в программе подготовки инженеров по ядерной энергетике участвуют семь студентов.

Стипендиатами 2024 года стали Кармен Тамм и Санна Круусмаа. Кармен Тамм закончила инженерный факультет ТТУ по специальности электроэнергетика и мехатроника и продолжит свое обучение в Швеции на факультете ядерной энергетики в Королевском технологическом институте (KTH). После окончания университета она намеревается вернуться в Эстонию, чтобы помочь в переходе от сланцевой энергетики к современным атомным реакторам.

Санна Круусмаа, окончившая Тартуский университет по специальности физика, химия и материаловедение, продолжит учебу в магистратуре старейшего в Скандинавии Уппсальского университета, на факультете физики элементарных частиц.

Предметом ее интереса является обнаружение радиации и ее измерение. После окончания обучения она хочет работать в Fermi Energia, чтобы изучать радиационный фон в связи с АЭС, или в международных организациях, таких как МАГАТЭ, где она сможет заниматься работами по осуществлению радиационного контроля или следить за нераспространением ядерного оружия.