Партия правых проведет выборы председателя

На должность председателя баллотируется нынешний руководитель партии Лавли Перлинг, кандидатура которой была выдвинута 125 членами партии. Кандидатом на пост председателя Партии правых может быть член партии, выдвинутый не менее чем 50 членами организации.

На попадание в правление претендуют 17 человек. Кандидатами в правление являются как нынешние его члены, так и восемь не входящих в него человек - предприниматели и эксперты, а также пенсионеры и студенты.