Полиция обратилась сегодня к населению за помощью в поисках пропавшего 55-летнего Янно, живущего в деревне Вагивере в волости Ляэнеранна. Около 17.00 стало известно, что Янно найден.
55-летний Янно нашелся, полиция благодарит всех неравнодушных людей за помощь в поисках
Ранее сообщалось, что последний контакт с Янно, чей телефон был отключен, у родственников был во вторник утром.
«Мы рады сообщить, что благодаря информации, полученной от внимательного человека, близкие Янно нашли его недалеко от дома, и сейчас он находится на попечении своих близких», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен.