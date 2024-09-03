Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Янно, который пропал в деревне Вагивере.
Полиции нужна помощь в поиске 55-летнего мужчины
Последний раз близкие связывались с Янно во вторник утром. К настоящему моменту его мобильный телефон отключен.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, круглая голова, каштановые волосы и борода, которую он не брил несколько дней. На Янно были джинсы, темный пиджак, под которым была серая спортивная куртка.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Янно, звонить по номеру 112.