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Полиции нужна помощь в поиске 55-летнего мужчины

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Янно.
Янно. Фото: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Янно, который пропал в деревне Вагивере.

Последний раз близкие связывались с Янно во вторник утром. К настоящему моменту его мобильный телефон отключен.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, круглая голова, каштановые волосы и борода, которую он не брил несколько дней. На Янно были джинсы, темный пиджак, под которым была серая спортивная куртка.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Янно, звонить по номеру 112.

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