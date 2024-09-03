Это только на руку АдГ, полагает Торстен Беннер, директор берлинского Института глобальной общественной политики (GPPi).

«Коалиции с единственной целью противостоять АдГ лишь подкрепляют их тезис о том, что АдГ - единственная реальная альтернатива», - пишет он.

Однако успех на местных выборах в депрессивных восточных регионах не гарантирует поддержку населения на федеральном уровне.

«Тюрингия - чуть более двух процентов населения Германии. Она совершенно не отражает мнение всей страны. Кроме того, это - сельская Восточная Германия, там особая культура, которая и определяет политику», - призывает всех успокоиться Филлипс Пейсон О’Брайен, военный историк, профессор Университета Сент-Эндрюс в Шотландии и известный комментатор войны в Украине.

С ним не согласен Робин Брукс из американской исследовательской организации Brookings Institution.

«Подъем АдГ отныне касается не только Восточной Германии. Они набирают все больше голосов и в моей родной земле Гессен, - пишет он. - Их успех базируется на недовольстве миграцией. Пока эта политическая проблема не рассосется, и АдГ, и ССВ будут получать все больше голосов повсюду».

Но это и хорошая новость, уверяет он. Поскольку голосуют не сердцем за красивые глаза, а за конкретную политику, у правящей коалиции и главной центристской оппозиционной партии есть время до следующих выборов перехватить эту повестку и отбить атаку популистов слева и справа.