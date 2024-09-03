Эстонский суд наказал латвийского наркодельца тюремным сроком

Как следует из недавно вступившего в силу решения суда, в багажнике автомобиля Матвеевcа, а также под водительским и пассажирским сиденьями было обнаружено 14 вакуумных пакетов с соцветиями конопли общим весом 6,6 килограмма. Этого было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение как минимум у 8800 человек, то есть это больше, чем население соседнего с Пярну поселка Аудру. Стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 5000 евро.