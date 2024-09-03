28 марта этого года в 9.44 32-летний гражданин Латвии Русланс Матвеевс проехал на Ford Focus через пограничный пункт Икла в Эстонию. Через полчаса его остановили для таможенного контроля на стоянке в Уулу в волости Хяэдемеэсте. В его машине нашли большое количество конопли.
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Эстонский суд наказал латвийского наркодельца тюремным сроком
Перевод: Павел Соболев
Как следует из недавно вступившего в силу решения суда, в багажнике автомобиля Матвеевcа, а также под водительским и пассажирским сиденьями было обнаружено 14 вакуумных пакетов с соцветиями конопли общим весом 6,6 килограмма. Этого было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение как минимум у 8800 человек, то есть это больше, чем население соседнего с Пярну поселка Аудру. Стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 5000 евро.