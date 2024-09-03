Учителя русских детей с особыми потребностями стали искренне предпочитать эстонские учебные пособия псковским

По данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), почти в половине общеобразовательных школ (230 школ) есть учащиеся по упрощенной государственной учебной программе для основной школы. Около 1,5% всех учащихся в общеобразовательных школах (около 2400 учащихся) обучаются по упрощенной программе. Это примерно пятая часть всех учащихся с особыми образовательными потребностями, большинство из которых – дети с нарушениями поведения и концентрации внимания.