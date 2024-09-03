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Учителя русских детей с особыми потребностями стали искренне предпочитать эстонские учебные пособия псковским

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Юрген Ракасельг считает, что переход детей с особыми потребностями на обучение на эстонском языке только начинается, и проблемы обязательно возникнут.
Юрген Ракасельг считает, что переход детей с особыми потребностями на обучение на эстонском языке только начинается, и проблемы обязательно возникнут. Фото: Margus Ansu

Хотя некоторые школы до последнего момента надеялись на исключение при переводе русских детей с ограниченными интеллектуальными возможностями на эстоноязычное обучение, на этой неделе все они приступили к обучению на эстонском языке, а учителя открывают для себя эстонскую методику.

Перевод: Александр Шкут

По данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), почти в половине общеобразовательных школ (230 школ) есть учащиеся по упрощенной государственной учебной программе для основной школы. Около 1,5% всех учащихся в общеобразовательных школах (около 2400 учащихся) обучаются по упрощенной программе. Это примерно пятая часть всех учащихся с особыми образовательными потребностями, большинство из которых – дети с нарушениями поведения и концентрации внимания.

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