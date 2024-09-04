Обещали одно, делают другое: почему в Таллинне станет меньше полос для общественного транспорта?

Вице-мэр Кристьян Ярван в статье Delfi заявил, что полосы для общественного транспорта в направлении от центра города у торгового центра Kristiine, а также на Нарвском шоссе на участке между улицами Крейцвальди и Пронкси в направлении центра города будут ликвидированы.