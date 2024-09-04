В коалиционном договоре об управлении Таллинном в 2024-2025 годах четко обозначено: «Продолжим создание полос для общественного транспорта». Однако недавно вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван («Отечество») заявил об обратном. Как так?
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Обещали одно, делают другое: почему в Таллинне станет меньше полос для общественного транспорта?
Вице-мэр Кристьян Ярван в статье Delfi заявил, что полосы для общественного транспорта в направлении от центра города у торгового центра Kristiine, а также на Нарвском шоссе на участке между улицами Крейцвальди и Пронкси в направлении центра города будут ликвидированы.
Советник Ярвана Калле Муули подтвердила Rus.Postimees, что обсуждается закрытие двух полос общественного транспорта, которые, по ее словам, просто не работают эффективно.