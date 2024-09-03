Nordica понесла в прошлом году убытки в 19 млн евро

По данным компании, увеличение выручки от продаж произошло в основном за счет добавления нового направления бизнеса. В то же время, согласно предварительным результатам финансового года компании, операционные расходы увеличились на 40 млн евро, или на 44,7 процента. На рост затрат повлияло, в том числе, инфляционное давление, единовременные затраты на запуск проекта, проблемы, связанные с новыми клиентами и препятствиями из-за нехватки пилотов и бортпроводников, а также работы по техническому обслуживанию самолетов, которые заняли больше времени, чем планировалось.