По полученным без проведения аудита данным, консолидированный чистый убыток компании Nordic Aviation Group, действующей под брендом Nordica, в 2023 году составил 19,1 млн евро, а выручка от продаж - 107,3 млн евро, тогда как 2022 год завершился с прибылью в 1,5 млн евро при обороте в 90,6 млн евро.
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Nordica понесла в прошлом году убытки в 19 млн евро
Перевод: Павел Соболев
По данным компании, увеличение выручки от продаж произошло в основном за счет добавления нового направления бизнеса. В то же время, согласно предварительным результатам финансового года компании, операционные расходы увеличились на 40 млн евро, или на 44,7 процента. На рост затрат повлияло, в том числе, инфляционное давление, единовременные затраты на запуск проекта, проблемы, связанные с новыми клиентами и препятствиями из-за нехватки пилотов и бортпроводников, а также работы по техническому обслуживанию самолетов, которые заняли больше времени, чем планировалось.