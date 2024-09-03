Кивимяги: визит в Китай – одна из немногих возможностей для Эстонии выразить свою позицию

Перевод: Валерия Ермакова

Кивимяги рассказал, что инициатива посетить Китай пришла от членов парламентской группы в начале этого года. Приглашение поступило от посла Китая в Эстонии Го Сяомэй.

Он подчеркнул важность поддержания активных контактов с Китаем, учитывая дипломатические связи и прагматические соображения: «Этот визит - одна из немногих возможностей для Эстонии выразить свою позицию. Недооценивать влияние Китая в мире - ошибка, поэтому важно использовать каждую возможность, чтобы донести наши взгляды». Перед визитом делегация встретилась с представителями Министерства иностранных дел Эстонии и послом Эстонии в Китае Ханнесом Хансо.

Председатель парламентской группы подчеркнул, что главным вопросом, который обсуждается на каждой встрече, является война в Украине и ее угроза для Европы и безопасности Эстонии. «Наши позиции полностью совпадают с интересами и взглядами Украины и Эстонии. Это наш жизненно важный интерес», - заявил Кивимяги. Он также отметил, что месяц назад с визитом в Китае побывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кивимяги рассказал, что в Пекине они встретились с заместителем главы делегации Европейского союза в Китае Маттиасом Ленцем и посетят посольство Эстонской Республики.

Большую часть программы в Китае будет сопровождать посол Эстонии Ханнес Хансо. «Визит парламентской делегации также предоставляет нашему послу возможность для проведения важных дополнительных встреч и установления новых контактов», - добавил Кивимяги.