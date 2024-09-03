Вице-спикер Рийгикогу и председатель группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ) отметил, что визиты парламентских групп в страны-партнеры являются обычной практикой в Рийгикогу.
Кивимяги: визит в Китай – одна из немногих возможностей для Эстонии выразить свою позицию
Перевод: Валерия Ермакова
Кивимяги рассказал, что инициатива посетить Китай пришла от членов парламентской группы в начале этого года. Приглашение поступило от посла Китая в Эстонии Го Сяомэй.
Он подчеркнул важность поддержания активных контактов с Китаем, учитывая дипломатические связи и прагматические соображения: «Этот визит - одна из немногих возможностей для Эстонии выразить свою позицию. Недооценивать влияние Китая в мире - ошибка, поэтому важно использовать каждую возможность, чтобы донести наши взгляды». Перед визитом делегация встретилась с представителями Министерства иностранных дел Эстонии и послом Эстонии в Китае Ханнесом Хансо.
Председатель парламентской группы подчеркнул, что главным вопросом, который обсуждается на каждой встрече, является война в Украине и ее угроза для Европы и безопасности Эстонии. «Наши позиции полностью совпадают с интересами и взглядами Украины и Эстонии. Это наш жизненно важный интерес», - заявил Кивимяги. Он также отметил, что месяц назад с визитом в Китае побывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кивимяги рассказал, что в Пекине они встретились с заместителем главы делегации Европейского союза в Китае Маттиасом Ленцем и посетят посольство Эстонской Республики.
Большую часть программы в Китае будет сопровождать посол Эстонии Ханнес Хансо. «Визит парламентской делегации также предоставляет нашему послу возможность для проведения важных дополнительных встреч и установления новых контактов», - добавил Кивимяги.
Кивимяги подчеркнул, что позиции Китая и Эстонии расходятся по ряду вопросов, поэтому целью встреч является представление своих позиций и интересов. «Необходимость и важность диалога с Китаем считаются крайне важными как Министерством иностранных дел, так и комиссия по иностранным делам Рийгикогу. Это же подтвердил и заместитель главы делегации Европейского союза в Китае Маттиас Ленц на нашей встрече», - отметил Кивимяги.
Кивимяги уточнил, что информация о визите была направлена всем членам Рийгикогу, и каждый сам решал, участвовать в ней или нет.
Участники визита в Китай оплатили авиабилеты самостоятельно, а часть расходов на месте будет компенсирована за счет депутатских выплат. «Остальные расходы не будут оплачены из бюджета Рийгикогу. Окончательная сумма затрат станет известна после завершения поездки. Принимающая сторона в Китае взяла на себя расходы на проживание и транспорт. Это обычная практика, когда часть расходов оплачивает принимающая сторона. Эстония также поступает так, в зависимости от своих возможностей», - пояснил Кивимяги.
В десятидневной визите в Китай участвуют председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ), вице-председатель Хельмен Кютт (СДПЭ), члены группы Андрей Коробейник (Центристская партия), Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия), Лаури Лаатс (Центристская партия) и Март Маастик («Отечество»).