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Эстонские таможенники не позволили норвежцу вывезти в Россию 10 000 евро

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Погранпункт Койдула. Иллюстративное фото.
Погранпункт Койдула. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Гражданин Норвегии, прибывший на погранпереход Койдула, столкнулся с невозможностью осуществить свое намерение - провезти в Россию 10 000 евро.

Перевод: Павел Соболев

2 сентября гражданин Норвегии прибыл на погранпереход Койдула; среди его вещей было 10 000 евро наличными. В разговоре с таможенниками мужчина устно задекларировал наличные деньги и пояснил, что он хочет отвезти их в Россию и передать своей жене.

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