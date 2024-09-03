Гражданин Норвегии, прибывший на погранпереход Койдула, столкнулся с невозможностью осуществить свое намерение - провезти в Россию 10 000 евро.
Для подписчиков
Эстонские таможенники не позволили норвежцу вывезти в Россию 10 000 евро
Перевод: Павел Соболев
2 сентября гражданин Норвегии прибыл на погранпереход Койдула; среди его вещей было 10 000 евро наличными. В разговоре с таможенниками мужчина устно задекларировал наличные деньги и пояснил, что он хочет отвезти их в Россию и передать своей жене.