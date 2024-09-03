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Эстонский союз квартирных товариществ: о ремонте в квартире нужно уведомлять причастные стороны

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Квартирный ремонт. Иллюстративное фото.
Квартирный ремонт. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Эстонский союз квартирных товариществ (EKÜL) напоминает собственникам квартир, что если в квартире планируется ремонт, следует сообщать об этом правлению квартирного товарищества и собственникам других квартир.

Перевод: Павел Соболев

«Это элементарная вежливость, которая помогает другим жильцам дома учитывать неудобства от шумной работы и снижает риск конфликтов», - утверждает Урмас Марди, руководитель юридического отдела EKÜL.

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