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В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников

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Чешская полиция.
Чешская полиция. Фото: Dalibor Gluck/AP

Школьница напала с ножом на своих одноклассников в начальной школе в чешском городе Домажлице, два ребенка получили ранения, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на полицию.

Девочка, напавшая на своих сверстников, была остановлена через несколько минут, написала полиция в своем микроблоге на платформе X (ранее Twitter).

Пострадавшие дети были переданы медикам, но, по последним данным, их жизни ничего не угрожает. Также врачам скорой помощи передан ребенок, находившийся в шоковом состоянии. В настоящее время на месте происшествия никто не представляет опасности, заверяет полиция.

И пострадавшие, и подозреваемая в нападении - учащиеся второго класса этой школы. Мотив преступления выясняется.

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