В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников

Девочка, напавшая на своих сверстников, была остановлена через несколько минут, написала полиция в своем микроблоге на платформе X (ранее Twitter).

Пострадавшие дети были переданы медикам, но, по последним данным, их жизни ничего не угрожает. Также врачам скорой помощи передан ребенок, находившийся в шоковом состоянии. В настоящее время на месте происшествия никто не представляет опасности, заверяет полиция.