Футболист сборной Эстонии Эрик Сорга трудоустроился в экзотической стране

Перевод: Павел Соболев

Сорга переходит в клуб «Хошимин Сити», с которым он подписал двухлетний контракт. Хошимин в прошлом сезоне занял четвертое место в премьер-лиге Вьетнама и отстал от победителя турнира на 13 очков.

В прошлом сезоне 25-летний эстонец выступал в азербайджанском клубе «Сумгаит», где в 30 матчах забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Хотя большая часть игроков клуба из Хошимина родом из Вьетнама, в нем есть и такие легионеры, как бразильский полузащитник Матеус Дуарте и американский полузащитник Эндрик.

В Эстонии Эрик Сорга играл за столичную «Флору», также он выступал за клубы США, Нидерландов, Швеции и Болгарии.

Четырехкратный чемпион Вьетнама «Хошимин» проведет свою первую игру в сезоне 15 сентября.