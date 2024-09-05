ЭКОНОМИКА360° Кто за кем нынче шпионит? Как защитить свои секреты в конкурентной борьбе?

Кто за кем нынче шпионит? Насколько распространен коммерческий и промышленный шпионаж в Эстонии? Как уберечь конфиденциальные данные компании от злоумышленников и просто чужих любопытных глаз?

Наш эксперт – таллиннский юрист Георгий Джаниашвили (LeadLex Õigusbüroo), специалист по корпоративному праву и ИТ-вопросам.

Шпионаж на производстве, в научно-технических разработках и в бизнесе стал сегодня явлением повсеместным, особенно в крупных и экономически развитых странах.

В Эстонии, с учетом масштабов местной экономики, воровство чужих производственных и коммерческих секретов сведено к минимуму, рассказывает Георгий Джаниашвили.

Чаще всего это происходит примерно так, шутит эксперт: «Не зря говорят, что Эстония – страна одноклассников: коммерческие тайны обычно выбалтываются за кружкой пива в сауне с друзьями».

На практике, однако, в нашей стране встречаются и более серьезные случаи, отмечает он.

«Самый распространенный вариант: приходит какая-то крупная компания или фонд и хочет купить другую фирму, поменьше. У нее есть, к примеру, какие-то супертехнологии, или же речь идет о классном стартапе, который разработал крутое решение», - продолжает Джаниашвили.

Маленькая фирма большими восторженными глазами смотрит на крупную: «Ах, сейчас нас купят за миллионы! Очень этого хотим, поможем во всем».

Перед заключением сделки купли-продажи обычно проводится процедура, которая по-английски называется due diligence (дью-дилидженс, «должная добросовестность» - ред.).