Свежий выпуск подкаста «Экономика360°» посвящен проблеме коммерческого и промышленного шпионажа. Неужели вы думаете, что шпионы встречаются лишь в детективных романах и голливудских триллерах?
ЭКОНОМИКА360° ⟩ Кто за кем нынче шпионит? Как защитить свои секреты в конкурентной борьбе?
Кто за кем нынче шпионит? Насколько распространен коммерческий и промышленный шпионаж в Эстонии? Как уберечь конфиденциальные данные компании от злоумышленников и просто чужих любопытных глаз?
Наш эксперт – таллиннский юрист Георгий Джаниашвили (LeadLex Õigusbüroo), специалист по корпоративному праву и ИТ-вопросам.
Шпионаж на производстве, в научно-технических разработках и в бизнесе стал сегодня явлением повсеместным, особенно в крупных и экономически развитых странах.
В Эстонии, с учетом масштабов местной экономики, воровство чужих производственных и коммерческих секретов сведено к минимуму, рассказывает Георгий Джаниашвили.
Чаще всего это происходит примерно так, шутит эксперт: «Не зря говорят, что Эстония – страна одноклассников: коммерческие тайны обычно выбалтываются за кружкой пива в сауне с друзьями».
На практике, однако, в нашей стране встречаются и более серьезные случаи, отмечает он.
«Самый распространенный вариант: приходит какая-то крупная компания или фонд и хочет купить другую фирму, поменьше. У нее есть, к примеру, какие-то супертехнологии, или же речь идет о классном стартапе, который разработал крутое решение», - продолжает Джаниашвили.
Маленькая фирма большими восторженными глазами смотрит на крупную: «Ах, сейчас нас купят за миллионы! Очень этого хотим, поможем во всем».
Перед заключением сделки купли-продажи обычно проводится процедура, которая по-английски называется due diligence (дью-дилидженс, «должная добросовестность» - ред.).
В ходе нее покупатель должен составить объективное представление об объекте инвестирования, оценить возможные риски, проверить деятельность компании со всех сторон – не только с производственной, но и, к примеру, с легальной.
«Продавцу необходимо предоставить полную информацию о своей работе. Образно говоря, раздеться перед покупателем», - поясняет Джаниашвили.
Под видом такой проверки крупная корпорация выведывает у маленькой фирмы все ее секреты, а затем на голубом глазу заявляет: всем спасибо, покупать мы вас больше не хотим.
«Я бы не назвал это шпионажем в чистом виде, однако кража информации налицо», - рассуждает Георгий Джаниашвили.
О чем еще говорим в подкасте?
- Самые распространенные способы коммерческого и промышленного шпионажа.
- Кто обычно делает и кто заказывает грязную шпионскую работу?
- Как распознать, что за вами шпионят? Есть ли какие-то признаки, которые могут насторожить?
- В случае, если вас что-то насторожило, к кому обратиться за помощью?
- Можно ли уберечься от шпионажа? Каковы меры профилактики?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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