Инфотехнологический центр Министерства окружающей среды ищет партнера по развитию для разработки и обслуживания информационной системы мониторинга Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), что следует из реестра государственных закупок.
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Для Департамента защиты прав потребителей ищут разработчика инфосистем, объем госзакупки - миллион евро
Перевод: Павел Соболев
Целью закупки является поиск партнера по разработке программного обеспечения для разработки и обслуживания информационной системы наблюдения TTJA, чтобы обеспечить постоянную надежность системы и соответствие меняющимся нормативным требованиям.