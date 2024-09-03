Вт, 3.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Для Департамента защиты прав потребителей ищут разработчика инфосистем, объем госзакупки - миллион евро

Copy
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Фото: Kermo Benrot, Postimees

Инфотехнологический центр Министерства окружающей среды ищет партнера по развитию для разработки и обслуживания информационной системы мониторинга Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), что следует из реестра государственных закупок.

Перевод: Павел Соболев

Целью закупки является поиск партнера по разработке программного обеспечения для разработки и обслуживания информационной системы наблюдения TTJA, чтобы обеспечить постоянную надежность системы и соответствие меняющимся нормативным требованиям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх