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ФОТО В Харьюмаа мужчину ударили ножом, полиция отреагировала усиленным составом и задержала подозреваемого

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Полицейский автомобиль и мост в Ярвекюла.
Полицейский автомобиль и мост в Ярвекюла. Фото: Kollaaž Postimees

Сегодня вечером в волости Раэ в Харьюмаа полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений.

Перевод: Павел Соболев

«Сегодня, незадолго до 18.00, в Ярвекюла, что в волости Раэ Харьюского уезда, в полицию поступил вызов высшей категории; сообщалось, что на мужчину напали с ножом. Полиция отреагировала на вызов большими силами и на месте задержала 51-летнего мужчину как подозреваемого в преступлении», - сказал Сандер Лейнберг, представитель полиции.

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