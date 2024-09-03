ФОТО В Харьюмаа мужчину ударили ножом, полиция отреагировала усиленным составом и задержала подозреваемого

«Сегодня, незадолго до 18.00, в Ярвекюла, что в волости Раэ Харьюского уезда, в полицию поступил вызов высшей категории; сообщалось, что на мужчину напали с ножом. Полиция отреагировала на вызов большими силами и на месте задержала 51-летнего мужчину как подозреваемого в преступлении», - сказал Сандер Лейнберг, представитель полиции.