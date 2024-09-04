Как подготовились школы к переходу на эстонский язык обучения? Какие вопросы приходится срочно решать? Кто помогает детям, родителям и педагогам преодолеть страх перед началом нового этапа в жизни?
Студия Postimees: какие проблемы обозначились в первые школьные дни?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире завуч Махтраской основной школы Александра Яковченко и учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков. Следите за беседой в 13:00!
- Чем запомнились первые дни школьной реформы?
- Все ли учителя-предметники и классные руководители найдены?
- На каких условиях новые педагоги приходят в школу?
- Что приходится делать, чтобы успокоить встревоженных родителей?
- Справятся ли дети с нагрузкой на эстонском языке?
- Много ли им придется работать вне школы?
- Не пострадает ли качество знаний по предметам?
- Какие задачи необходимо срочно решить?