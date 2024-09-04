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Студия Postimees: какие проблемы обозначились в первые школьные дни?

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Как подготовились школы к переходу на эстонский язык обучения? Какие вопросы приходится срочно решать? Кто помогает детям, родителям и педагогам преодолеть страх перед началом нового этапа в жизни?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире завуч Махтраской основной школы Александра Яковченко и учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков. Следите за беседой в 13:00!

  • Чем запомнились первые дни школьной реформы?
  • Все ли учителя-предметники и классные руководители найдены?
  • На каких условиях новые педагоги приходят в школу?
  • Что приходится делать, чтобы успокоить встревоженных родителей?
  • Справятся ли дети с нагрузкой на эстонском языке?
  • Много ли им придется работать вне школы?
  • Не пострадает ли качество знаний по предметам?
  • Какие задачи необходимо срочно решить?
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