Как подготовились школы к переходу на эстонский язык обучения? Какие вопросы приходится срочно решать? Кто помогает детям, родителям и педагогам преодолеть страх перед началом нового этапа в жизни?
Завуч и педагог: учителей искали как могли, первопроходцам нужно заранее прощать ошибки
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире завуч Махтраской основной школы Александра Яковченко и учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков.
Выдержки из беседы:
– Какие проблемы обозначились в первые дни школьной реформы?
Дмитрий Рыбаков: – Находясь долгие годы в системе перехода на эстонский язык обучения в старших классах, могу отметить, что мы не можем сейчас применить в младших классах те же методики, что были наработаны 5–10 лет назад. Что будет происходить в первых и четвертых классах? Думаю, что учителя даже при богатом опыте, возможностях и хорошем эстонском в любом случае будут первопроходцами, поэтому мы заранее должны им многие вещи прощать. Здесь бояться не надо! Следует твердо идти по этому пути. Однако нельзя исключать, что будут серьезные ошибки.
– Учителям первых и четвертых классов предстоит учить без методик и каждому идти своим путем?
Дмитрий Рыбаков: – Нам все время говорят, что методики существуют. Но даже методики языкового погружения не совсем релеванты к специфике того, что будет происходить в первых и четвертых классах. Это больше культурный и психологический момент, а не филологический.
С малышами всегда проще, а вот для учеников четвертых классов это будет открытие абсолютно нового.
– Что приходится делать, чтобы успокоить встревоженных родителей, учеников и учителей?
Дмитрий Рыбаков: – Все немного нервничают. Надеемся, что в течение сентября-октября этот мандраж отступит.
Александра Яковченко: – Мне кажется, что встревожены больше всего родители. В такой ситуации учителям, руководству школы и родителям придется плотно сотрудничать. В Махтраской основной школе уже в августе прошли первые встречи с родителями первых и четвертых классов. Родители боятся неизвестности, поэтому очень важен непосредственный контакт. Собрания и встречи у нас запланированы каждый месяц. Мы хотим постоянно получать обратную связь. Родители прежде всего волнуются о том, смогут ли их дети усваивать предметы на неродном языке.
Первые и четвертые классы у нас полностью перешли на эстонский язык обучения, во всех оставшихся классах – минимум 40% предметов преподается на госязыке. Кампания по набору учителей прошла успешно, мы даже нашли учителей химии.
– Чем и как вам удалось их заманить?
Александра Яковченко: – Мы можем предложить гибкий график работы. Например, один свободный день в неделю. В школе есть менторы и поддержка для новых учителей. Переход на эстонский язык обучения открывает также возможность доплачивать за преподавание на госязыке.
Кто-то вернулся обратно в школу из-за чувства миссии, некоторых мы переманили, кто-то переехал в Таллинн из других регионов.
К началу года от нас ушло более десяти учителей (всего в коллективе около 70 педагогов – прим.ред.). Всем им удалось найти замену. Много учителей пришло в рамках программы Noored kooli («Молодежь – в школу!»). Эти люди не имеют педагогического образования, но сразу же начинают соответствующую подготовку в сотрудничестве с Таллиннским университетом.
– То есть, одновременно учат детей и учатся сами?
Александра Яковченко: – Именно так. У них есть и ментор, и дидактик. Они постоянно посещают уроки и их направляют.
Дмитрий Рыбаков: – Меня волнует вопрос, как будет работать тандем «помощник учителя и педагог». Если одни работают долгие годы в системе, то другие могут приходить из самых разных сфер. Вопрос, как они сработаются в профессиональном плане.
– Помощниками учителей стали те педагоги, которые не смогли предоставить нужную языковую категорию к сроку, или эти места заняли люди не из системы образования?
Дмитрий Рыбаков: – Эти должности заняли совершенно новые люди. Теперь им предстоит войти в школьный режим. Учитель – всегда солист или дирижер оркестра. И тут у него появляется партнер по учебному процессу. Как это будет выглядеть?
Александра Яковченко: – В нашей школе уже второй год подряд помощники учителей проводят с детьми вторую половину дня, когда начинается кружковая деятельность, прогулки и т.д. В первой половине дня они работают с первыми классами: помогают основным учителям организовывать игры, следят за порядком в классе, пытаются наглядно объяснить ученику материал, который он не понял, не переходя с эстонского на другие языки. Общее правило для всех помощников – мы не переводим урок на родной язык.
– Справятся ли дети с нагрузкой на эстонском языке? Не пострадает ли качество знаний?
Александра Яковченко: – Психика детей настолько гибкая, что они-то на 100% справятся. Поначалу будет трудно.
Дмитрий Рыбаков: – Придется хорошо подумать над системой отслеживания, наблюдения и контроля знаний. А именно – взвесить, какие уровневые работы предлагать школам перехода, и какие сравнительные анализы делать. Следует учесть всю специфику работы и то, что ребятам придется получать знания на неродном языке.
– Много ли им придется работать вне школы, чтобы нормально усваивать предметы?
Дмитрий Рыбаков: – Видимо, придется делать скидки. В начальной школе никаких больших домашних заданий быть не должно. Недоделанную в школе работу не должны выполнять родители.
Александра Яковченко: – Наша школа полного дня предполагает выполнение домашних заданий вместе со своим же учителем во второй половине дня. Верю, что качество образования в итоге не пострадает, а наши ученики смогут получать информацию из эстонских источников и общаться с эстонскими сверстниками.
Дмитрий Рыбаков: – Напротив одной из тех школ, где я работаю – большая хорошая эстонская школа. Нужны совместные мероприятия. Самый эффективный метод изучения языка – перемешивание детей с носителями языка. Нужно искать точки соприкосновения. Необходимы упрощенные стандартизированные версии взаимодействия между эстонскими и русскоязычными школами.
Подробнее в повторе!
- Чем запомнились первые дни школьной реформы?
- Все ли учителя-предметники и классные руководители найдены?
- На каких условиях новые педагоги приходят в школу?
- Что приходится делать, чтобы успокоить встревоженных родителей?
- Справятся ли дети с нагрузкой на эстонском языке?
- Много ли им придется работать вне школы?
- Не пострадает ли качество знаний по предметам?
- Какие задачи необходимо срочно решить?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss