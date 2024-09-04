Завуч и педагог: учителей искали как могли, первопроходцам нужно заранее прощать ошибки

– То есть, одновременно учат детей и учатся сами?

Александра Яковченко: – Именно так. У них есть и ментор, и дидактик. Они постоянно посещают уроки и их направляют.

Дмитрий Рыбаков: – Меня волнует вопрос, как будет работать тандем «помощник учителя и педагог». Если одни работают долгие годы в системе, то другие могут приходить из самых разных сфер. Вопрос, как они сработаются в профессиональном плане.

– Помощниками учителей стали те педагоги, которые не смогли предоставить нужную языковую категорию к сроку, или эти места заняли люди не из системы образования?

Дмитрий Рыбаков: – Эти должности заняли совершенно новые люди. Теперь им предстоит войти в школьный режим. Учитель – всегда солист или дирижер оркестра. И тут у него появляется партнер по учебному процессу. Как это будет выглядеть?

Александра Яковченко: – В нашей школе уже второй год подряд помощники учителей проводят с детьми вторую половину дня, когда начинается кружковая деятельность, прогулки и т.д. В первой половине дня они работают с первыми классами: помогают основным учителям организовывать игры, следят за порядком в классе, пытаются наглядно объяснить ученику материал, который он не понял, не переходя с эстонского на другие языки. Общее правило для всех помощников – мы не переводим урок на родной язык.