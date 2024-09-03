В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: не менее 12 погибших

Вероятно, жертв трагедии будет больше, предупредил министр: сколько именно людей находилось на борту перевернувшегося судна, пока неясно.

Как уточнили в местном отделении береговой охраны, более полусотни пассажиров затонувшей лодки удалось спасти, среди 53 спасенных - немало получивших травмы при крушении, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Еще по меньшей мере два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция в проливе продолжается.

Дарманен пообещал лично побывать на месте трагедии и в ближайшие часы намерен посетить Ле-Портель. Туда же, по данным местных СМИ, направляется и глава местной префектуры (губернатор региона) Нор-Па-де-Кале.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 3, 2024

«Страшное кораблекрушение в Па-де-Кале, у Вимеру. По предварительным данным, погибли 12 человек, двое пропали без вести, несколько человек ранены. Все государственные ведомства мобилизованы для поиска пропавших и оказания помощи раненым. Я еду на встречу с избранными представителями и службами спасения».

Французские спасатели подплывают к лодке с мигрантами. Фото: Reuters

Сотрудники французской береговой охраны были извещены о трагедии около 11:30 утра по местному времени (9:30 по Гринвичу).

Как напоминает корреспондент Би-би-си в регионе Саймон Джонс, это далеко не первая трагедия в длинном списке переполненных мигрантами лодок, катеров и самодельных плавсредств, отправившихся от французских берегов в сторону Англии, но так до нее и не добравшихся.

За восемь месяцев текущего года (то есть не считая вторничной трагедии) при попытке пересечения Ла-Манша погибли 25 человек - и это уже больше, чем за весь предыдущий год.

Впрочем, порядка 20 тысяч нелегальных мигрантов за тот же период благополучно пересекли пролив и добрались до территории Соединенного Королевства.

Лейбористское правительство страны обещало вплотную заняться этой проблемой и «взять ее под контроль».