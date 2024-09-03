Air Baltic хочет привлечь 300 млн евро путем публичного размещения акций, стратегического инвестора пока не называют

Такую сумму планируется привлечь для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане Air Baltic, подчеркнул он.

Васкс также отметил, что сумма, на которую будет уменьшен основной капитал Air Baltic, а именно, 571 293 000 евро, выглядит большой, но это не изменит стоимости компании.

Стратегического инвестора представители авиакомпании на пресс-конференции не назвали, но исполнительный директор Air Baltic Мартин Гаусс отметил, что объявление инвестора станет «положительным сюрпризом».

30 августа на закрытом заседании правительство Латвии постановило, что государство после IPO Air Baltic должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия.

Аудированный оборот Air Baltic составил в прошлом году 664 289 000 евро, что на 33,2% больше показателя 2022 года. Также компания получила прибыль в размере 33 852 000 евро (после убытков годом ранее).

Государству принадлежат 97,97% акций Air Baltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.