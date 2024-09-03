Скончалась олимпийская чемпионка по метанию копья

Перевод: Павел Соболев

Первым видом спорта румынки было плавание, затем она играла в гандбол и баскетбол, и лишь потом занялась метанием копья. В 1964 году в Токио в возрасте 17 лет Пенеш стала олимпийской чемпионкой в ​​метании копья среди женщин. Ее золотая медаль стала для того времени большой неожиданностью и потрясла спортивный мир.

Спортсменка из СССР Эльвира Озолина перед соревнованиями была большим фаворитом, но ей пришлось довольствоваться пятым местом. Озолина была настолько шокирована своим плохим выступлением, что побежала из олимпийской деревни в парикмахерскую, где подстриглась наголо.

Четыре года спустя Пенеш выиграла серебро на Олимпиаде в Мехико. Также в ее активе серебро чемпионата Европы 1966 года.

⚫️ RIP Mihaela Peneș 🇷🇴 (1947-2024, 77)

Javelin Olympic champion at age 17



🥇🥈 @Olympics 1964 1968



🥈 @EuroAthletics 1966



2️⃣ @WorldAthletics U20 Bests 55.38 & 60.54 (1964)



PB 60.68 (1967)

1m88/94kg pic.twitter.com/w4sY8zvOk5 — PJ Vazel (@pjvazel) September 3, 2024

После завершения спортивной карьеры она работала тренером. В конце прошлого века она работала в Олимпийском комитете Румынии, среди других должностей занимала также и должность генерального секретаря. Когда Пенеш наконец вышла на пенсию, она решила переехать в монастырь в Молдове и жила там как монахиня. Последние годы жизни легендарная спортсменка провела в доме престарелых в столице своей страны - Бухаресте.