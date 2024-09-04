Неоднократно попадавшаяся на допинге россиянка осталась без олимпийской медали

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году россиянка участвовала в забеге на 1500 метров, где в финале заняла четвертое место. Она поднялась на две позиции и получила серебро, поскольку Аслы Чакыр Алптекин и Гамзе Булут, принесшие Турции двойную победу, позже сдали положительный результат на допинг.

Теперь и Томашова осталась без медали. Два ее допинг-теста, сданные на Олимпийских играх в Лондоне, были повторно проверены в 2021 году и в них обнаружили следы анаболических стероидов. По данным SVT, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что все результаты Томашовой с 21 июня 2012 года по январь 2015 года (в этот период входят Олимпийские игры) должны быть аннулированы. Помимо потери медали, CAS наложил на Томашову еще одну дисквалификацию сроком на десять лет.

Россиянка и раньше попадалась на допинге. В 2008 году Томашову дисквалифицировали на два года за манипулирование допинг-тестами. Татьяна Томашова становилась чемпионкой мира как в 2003 году в Париже, так и в 2005 году в Хельсинки. В 2004 году она выиграла серебро на Олимпийских играх в Пекине, а в 2006 году в Гётебурге завоевал золотую медаль на ЧЕ.