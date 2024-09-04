Эстонская православная церковь представила новый устав и обратилась в суд

На этой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) представила Министерству внутренних дел поправки к своему уставу, которые должны подтвердить потерю административных связей с Русской православной церковью. В то же ЭПЦМП обратилась в суд, чтобы освободиться от заявления Рийгикогу, на основании которого государство требует изменений.