Керсти Кальюлайд взвешивает возможность стать президентом ЭОК: к концу недели появится уверенность

«Я общаюсь со спортивными союзами Эстонии. Я также хотела бы пообщаться со всеми региональными союзами, чтобы посмотреть, нравится ли эта идея достаточному количеству эстонских спортсменов. Сейчас мне было интересно пообщаться с бывшими топ-спортсменами и руководителями различных спортивных федераций», - рассказала Кальюлайд в программе Ringvaade.

«К концу этой недели должна появиться уверенность: «Во-первых, есть ли у меня эти 15 голосов и все ли проговорено? Некоторые голоса пришли ко мне с идеями, и я эти идеи обдумала. Остальные голоса еще предстоит найти. Но дело не только в необходимых голосах, дело в том, сможем ли мы и как сумеем изменить организацию спорта в Эстонии. Все это было бы очень интересным испытанием, потому что я очень люблю спорт», - добавила Кальюлайд.

Невозможно игнорировать спорт и политику. Спортсмены из страны-агрессора России смогли участвовать в Олимпийских играх. Хотела бы Кальюлайд в качестве президента ЭОК высказываться на эту тему?

«Я так думаю. Спортсменам не следует думать о таких вещах. Это работа функционеров, и в Международном олимпийском комитете об этом нужно смело говорить. Это очень важная проблема», - сказала Кальюлайд.

Выборы президента Олимпийского комитета Эстонии пройдут 11 октября, и, по словам Кальюлайд, за несколько недель до выборов главы ЭОК она надеется провести в СМИ и спортивных кругах множество дискуссий о том, что как должен быть организован эстонский спорт, как развивать сектор спортивной этики, продвигать важность подвижного образа жизни, а также затронуть и другие ключевые темы. Крайний срок выдвижения кандидатур - 13 сентября. Для утверждения кандидатуры требуется поддержка 15 членов ЭOK.