Группа Рийгикогу из шести человек по парламентским связям с Китаем отправилась с десятидневным визитом в Китайскую Народную Республику. Расходы на месте оплачивает принимающая сторона.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Китайский стыд
Перевод: Валерия Ермакова
Делегацию возглавляет председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ), в состав которой также входят вице-председатель Хельмен Кютт (СДПЭ), члены группы Андрей Коробейник (Центристская партия), Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия), Лаури Лаатс (Центристская партия) и Март Маастик («Отечество»).
Этот визит неуместен по двум причинам. Во-первых, в Китае у власти коммунисты, которые не колеблются в расширении своего влияния с помощью мягкой силы, о чем достаточно писала пресса. Это сочетание экономического вмешательства, вербовки влиятельных лиц и шпионажа.
Во-вторых, без поддержки Китайской Народной Республики агрессия Российской Федерации против Украины, вероятно, уже бы пошла на спад. Китай не присоединился к санкциям против России, закупает у нее сырье и поставляет взамен различные технологии, в которых соседняя страна сейчас остро нуждается.
Правда, в последнее время некоторые китайские банки и компании начали сворачивать сотрудничество с Россией, чтобы избежать санкций западных стран. Однако как государство Китайская Народная Республика продолжает поддерживать Россию, что подтверждается голосованиями в Совете Безопасности ООН, которые прикрываются расплывчатыми разговорами о необходимости мирных переговоров.
Десять дней в Китае - это довольно долгий срок. Почему наши члены парламента отправились туда и чего они добиваются? Мы помним, что некоторое время назад обсуждалось строительство туннеля между Хельсинки и Таллином на деньги Китая. Это была бы очень плохая идея, учитывая, как китайцы увеличивают свое влияние с помощью инвестиций в инфраструктуру, таких как дороги, мосты, порты.
Например, китайское правительство предоставило Шри-Ланке огромный кредит на строительство порта, и когда у правительства островного государства возникли проблемы с выплатами, Китай взял порт под свой контроль почти на сто лет.
Маловероятно, что Кивимяги и другие депутаты Рийгикогу отправились в Пекин, чтобы напомнить о продолжающейся оккупации Тибета, концентрационных лагерях для уйгуров или нарушениях прав человека в Гонконге, которые Китай обещал соблюдать после возвращения бывшей британской колонии под его контроль.
После восстановления независимости Эстонии взаимодействие с Китайской Народной Республикой обосновывалось необходимостью найти великую державу, которая могла бы уравновесить интересы России в странах Балтии. Однако этот аргумент неубедителен. До Второй мировой войны Эстония ориентировалась на Германию, видя в этом гарантию против Советского Союза, но великодержавные силы разделили нашу страну между собой, и на этом все закончилось.
Текущее отношение Китая к событиям в Украине не вселяет уверенности в том, что Китай поддержит нас в случае агрессии со стороны России. Хотя Китай публично не может поддерживать разделение Украины, он не предпринял реальных шагов для прекращения войны. Членам Рийгикогу делать в Пекине нечего, поскольку они могут вернуться оттуда со встроенными чипами, будь то в переносном или буквальном смысле.