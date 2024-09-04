Перевод: Валерия Ермакова

Делегацию возглавляет председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ), в состав которой также входят вице-председатель Хельмен Кютт (СДПЭ), члены группы Андрей Коробейник (Центристская партия), Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия), Лаури Лаатс (Центристская партия) и Март Маастик («Отечество»).

Этот визит неуместен по двум причинам. Во-первых, в Китае у власти коммунисты, которые не колеблются в расширении своего влияния с помощью мягкой силы, о чем достаточно писала пресса. Это сочетание экономического вмешательства, вербовки влиятельных лиц и шпионажа.

Во-вторых, без поддержки Китайской Народной Республики агрессия Российской Федерации против Украины, вероятно, уже бы пошла на спад. Китай не присоединился к санкциям против России, закупает у нее сырье и поставляет взамен различные технологии, в которых соседняя страна сейчас остро нуждается.

Правда, в последнее время некоторые китайские банки и компании начали сворачивать сотрудничество с Россией, чтобы избежать санкций западных стран. Однако как государство Китайская Народная Республика продолжает поддерживать Россию, что подтверждается голосованиями в Совете Безопасности ООН, которые прикрываются расплывчатыми разговорами о необходимости мирных переговоров.