Рейтинг партий: «Отечество» уверенно сохраняет позицию лидера

Популярность «Отечествf» за последние семь недель снизилась на 3,4 процентных пункта, хотя последний опрос показал, что этот тренд остановился. Поддержка Партии реформ за пять недель выросла на 3,1 процентных пункта. В этом году популярность партии премьер-министра не была особенно высока, и выше нынешнего ее рейтинг поднимался только в октябре прошлого года. Поддержка СДПЭ в последние недели остается стабильной.