Последняя неделя мало изменила рейтинг партий, а это значит, что «Отечество» уверенно сохраняет позицию лидера. На втором месте находится Партия реформ, а на третьем - Социал-демократическая партия (СДПЭ).
Рейтинг партий: «Отечество» уверенно сохраняет позицию лидера
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 27,6 процента, Партию реформ - 19,4, а СДПЭ - 17,2 процента имеющих право голоса граждан.
Популярность «Отечествf» за последние семь недель снизилась на 3,4 процентных пункта, хотя последний опрос показал, что этот тренд остановился. Поддержка Партии реформ за пять недель выросла на 3,1 процентных пункта. В этом году популярность партии премьер-министра не была особенно высока, и выше нынешнего ее рейтинг поднимался только в октябре прошлого года. Поддержка СДПЭ в последние недели остается стабильной.
За тройкой лидеров следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 12,4 процента электората и Центристская партия с 11,7 процента поддержки, у партии «Ээсти 200» - 3,3 процента поддержки - это самый низкий результат среди парламентских партий.
Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 39,9 процента респондентов, а оппозиционные 51,7 процента.