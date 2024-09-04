Первые заморозки уже не за горами

Перевод: Валерия Ермакова

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, погоду в Эстонии будет определять западная граница усиливающегося антициклона, который движется с юго-востока Карелии. Это приведет к погоде преимущественно без осадков. Воздушный поток, идущий с юга, принесет на побережье Балтийского моря теплый воздух, и дневная температура поднимется в некоторых районах до 25 градусов, а ночные минимумы не опустятся ниже 10 градусов.

Примерно 9 и 10 сентября с северо-запада в регион придет область низкого давления, которая принесет несколько дней дождливой и ветреной погоды. Температура воздуха также немного понизится.

Затем с запада в Эстонию вернется антициклон, и над странами Балтии сформируется область высокого давления. Дожди будут редкими, а в ясные ночи в середине месяца на поверхности земли могут появляться слабые ночные заморозки.

На последних неделях месяца западный ветер снова начнет доминировать. Дожди будут частыми, а температура постепенно снизится до обычных для этого времени года значений.

Иногда между областями низкого давления будут появляться антициклоны с характерным преобладание ясной или малооблачной погоды. Это также повысит риск ночных заморозков.

В первой половине месяца температура воздуха будет на 3-5 градусов выше средней. Во второй половине месяца температура будет либо близка к средней, либо немного выше. В целом сентябрь будет теплее нормы (норма 0,5–4,7°C). Осадков ожидается в пределах нормы или немного меньше (норма 51–73 мм). В первой половине месяца будет сравнительно сухо, а в конце месяца дожди станут более частыми.