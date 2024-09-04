Основная цель структурных изменений в масштабах всей компании - придать отделениям компании, расположенным в странах, большую роль, чем раньше, в обеспечении ориентированной на клиента и эффективной деятельности.

По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Хальянда, местная организация имеет прямой контакт с местным клиентом, а также с повседневной средой его жизни и работы.

«Реорганизация локализует несколько должностей таким образом, чтобы они были ближе к местному рынку, стали более эффективны и сосредоточились только на том, что важно - на удовлетворении спроса наших клиентов», - сказал Хальянд.