Telia сокращает количество рабочих мест как в штаб-квартире компании, так и во всех странах, включая Эстонию, где сокращение изменит характер почти 160 должностей.
Основная цель структурных изменений в масштабах всей компании - придать отделениям компании, расположенным в странах, большую роль, чем раньше, в обеспечении ориентированной на клиента и эффективной деятельности.
По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Хальянда, местная организация имеет прямой контакт с местным клиентом, а также с повседневной средой его жизни и работы.
«Реорганизация локализует несколько должностей таким образом, чтобы они были ближе к местному рынку, стали более эффективны и сосредоточились только на том, что важно - на удовлетворении спроса наших клиентов», - сказал Хальянд.