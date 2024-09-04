Охота на «карточных шулеров», массовые отставки в правительстве, повышение налогов и дикая жара. Обзор событий в Украине

Аномальная жара в сентябре не была бы центре внимания, если бы не вернула аварийные отключения электроэнергии. Но вот, наконец, государственная компания «Укрэнерго» публикует объявления в духе «Внимание! Аварийные отключения отменены. Указанные регионы возвращаются к графику почасовых отключений».

И это воспринимается как праздник, потому что аварийные отключения - это неизвестно когда отключат и насколько долго придется сидеть без света, лифтов и электроплит. А почасовые отключения - это значит, что будет какой-никакой предсказуемый график: например, два-три раза в день по два или по четыре часа в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Причина аварийных отключений в минувшие семь дней - серия массированных ракетных ударов в начале последней недели августа. Из-за серии обстрелов пострадал ряд крупных подстанций на магистральных высоковольтных линиях электропередач. Собственно, компания «Укрэнерго» и управляет этими магистральными сетями.

Она же принимает электроэнергию от государственных и частных генерирующих компаний, а затем раздает ее локальным энергораспределяющим компаниям. Вот как раз автор этих строк получает счета за электричество от одной из таких локальных компаний - «ДТЭК Киевские электросети».

Когда у нас происходят почасовые отключения, эта компания на своем сайте вывешивает расписание, которое можно посмотреть, введя адрес дома. Ну, а когда аварийные отключения, то они извиняются и просят отнестись с пониманием.