Ротации в украинском правительстве, массированная ракетная атака на Киев, предстоящий отказ от копеек, погоня за «карточными шулерами«, повышение налогов, увольнение генерального директора государственной компании «Укрэнерго», аномальная сентябрьская жара и визит миссии МВФ - все это обсуждалось на минувшей неделе в Украине, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Охота на «карточных шулеров», массовые отставки в правительстве, повышение налогов и дикая жара. Обзор событий в Украине
Аномальная жара в сентябре не была бы центре внимания, если бы не вернула аварийные отключения электроэнергии. Но вот, наконец, государственная компания «Укрэнерго» публикует объявления в духе «Внимание! Аварийные отключения отменены. Указанные регионы возвращаются к графику почасовых отключений».
И это воспринимается как праздник, потому что аварийные отключения - это неизвестно когда отключат и насколько долго придется сидеть без света, лифтов и электроплит. А почасовые отключения - это значит, что будет какой-никакой предсказуемый график: например, два-три раза в день по два или по четыре часа в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Причина аварийных отключений в минувшие семь дней - серия массированных ракетных ударов в начале последней недели августа. Из-за серии обстрелов пострадал ряд крупных подстанций на магистральных высоковольтных линиях электропередач. Собственно, компания «Укрэнерго» и управляет этими магистральными сетями.
Она же принимает электроэнергию от государственных и частных генерирующих компаний, а затем раздает ее локальным энергораспределяющим компаниям. Вот как раз автор этих строк получает счета за электричество от одной из таких локальных компаний - «ДТЭК Киевские электросети».
Когда у нас происходят почасовые отключения, эта компания на своем сайте вывешивает расписание, которое можно посмотреть, введя адрес дома. Ну, а когда аварийные отключения, то они извиняются и просят отнестись с пониманием.
Летняя жара в начале сентября - а это за 30 градусов посреди дня - усугубляет проблемы, ведь приходится включать кондиционеры, больше нагружены холодильники. В конечном итоге это приводит к незапланированным отключениям, если работа энергосетей нарушена очередным массированным обстрелом. Если 26-27 августа удары пришлись по западным областям, то в ночь с 1 на 2 сентября российские войска сосредоточились на ракетном обстреле Киева.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
На этот раз Киев особенно сильно обстреливали не только баллистическими ракетами, но даже пытались использовать ракеты от зенитного комплекса С-400, которые летят с гиперзвуковой скоростью. ПВО справилась, хотя пожары и повреждения отдельных зданий были отмечены.
Местные власти, как и центральные, не называют конкретные цели, по которым били, да и о повреждениях не слишком откровенничают. Судя по отрывочным сведениям, целями вновь была Киевская ГЭС и объекты энергетики на территории города, а также в ближнем пригороде.
Аварийный ремонт менеджмента
Волна аварийных отключений на минувшей неделе привела к довольно жесткому политическому решению: президент Владимир Зеленский публично обратился к генеральному директору «Укрэнерго» Владимиру Кудрицкому, чтобы тот написал заявление об отставке.
Кудрицкий к пожеланиям главы государства не прислушался, но 2 сентября ему все же пришлось уйти по решению наблюдательного совета госкомпании. Но с наблюдательным советом оказалось тоже все непросто: в нем есть три независимых члена, двое из которых были против отставки Кудрицкого.
Вокруг этого кадрового решения вообще было много громких заявлений, так как «Укрэнерго» получает значительную финансовую и техническую помощь от иностранных партнеров, а также имеет возможность импортировать электроэнергию из ЕС в случае острой необходимости.
Независимые члены наблюдательного совета - это иностранцы, которые в свое время занимали высокие должности в европейских органах управления энергосистемами. Двое из них - Даниэль Доббени и Педер Андреасен - были в свое время президентами ассоциации операторов европейской континентальной сети ENTSO-E, той самой структуры, которая обеспечивает доступ «Укрэнерго» к импорту электроэнергии из ЕС.
Оба они голосовали против отставки Кудрицкого и 3 сентября написали заявление о сложении с себя полномочий независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго». Чем это закончится для украинского энергооператора, пока не ясно. Впереди весьма тяжелая зима, украинская энергосистема нуждается и в деньгах, и в оборудовании, и в аварийном импорте электроэнергии.
Однако еще больше украинская энергосистема нуждается в современных системах ПВО и в разрешении партнеров Украины на удары поставленными ими дальнобойными ракетами по российским военным аэродромам и стартовым площадкам ракет.
Одной ротацией в «Укрэнерго» дело не закончилось. Как минимум с осени минувшего года циркулировали слухи об отставке правительства, в котором и без того многие министры функционируют в статусе «исполняющий обязанности». Пророчили отставку и главе правительства, и отдельным министрам.
Когда 30 августа в Вашингтон прибыла украинская делегация во главе с вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, то вообще пошли слухи, что именно она будет преемником нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.
В эту делегацию вошли также глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, а также несколько топ-чиновников из Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил.
Такой состав говорил о том, что делегация будет фокусироваться на двух вопросах - расширение военно-технической помощи и получении разрешения США на более широкое использование американских ракетных систем. Собственно, сообщения о работе украинской делегации в Вашингтоне были посвящены именно этому направлению.
Уже вечером 3 сентября появились сообщения о том, что несколько членов правительства подали заявления об отставке. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что собрались в отставку вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Также было заявлено, что Верховная Рада рассмотрит эти заявления 4 сентября, а назначения новых министров ожидаются 5 сентября или позже. Если к работе Верещук было много претензий буквально с первого дня ее работы в правительстве, то к эффективности Стефанишиной претензий практически не было.
Где-то посередине между этих полюсов оценивалась результативность Малюськи, Камышина, Стрельца и Коваля. Так или иначе впереди большая кадровая перетряска.
Для войны нужны деньги
2 сентября в Украину прибыла команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с директором Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером. Эта команда представляет миссию для пятого просмотра программы расширенного финансирования EFF.
Если этот пятый пересмотр пройдет успешно, Украина в ближайшие месяцы получит $1,1 млрд от МВФ. Хорошие оценки от МВФ очень нужны украинскому правительству – на выводы Фонда ориентируются многие другие программы от международных финансовых организаций, да и отдельные правительства тоже.
Одобрение очередного этапа программы МВФ вряд ли выдаст быстро, так как обычно осенние миссии для подготовки выводов ожидают принятия Закона о государственном бюджете на следующий год. По действующим правилам, проект этого закона должен быть представлен правительством в парламент до 15 сентября. Его рассмотрение обычно занимает полтора-два месяца и заканчивается не ранее ноября.
К тому же, в нынешнем году, как и во многих прежних случаях, рассмотрение Закона о госбюджете сопровождается рассмотрением проекта об изменениях в налоговом законодательстве – чтобы изыскать дополнительные источники доходов.
Этот законопроект рассмотрели 3 сентября, но голосов не хватило даже на то, чтобы принять его в первом чтении. И это при том, что пропрезидентская партия «Слуга народа» имеет абсолютное большинство в парламенте. Сопротивление повышению налогов весьма жесткое не только со стороны оппозиции.
Вряд ли есть экономический смысл в повышении налогового давления на фоне весьма сильной финансовой помощи от партнеров и в условиях, когда и бизнес, и обычные граждане несут большие дополнительные траты ввиду войны.
Например, из-за тех же отключений электроэнергии и обычным гражданам, и предприятиям приходится нести дополнительные траты на покупку генераторов, зарядных станций, систем бесперебойного питания, солнечных батарей, а также горючего для электрогенераторов. Многие компании также приобретают автономные системы теплоснабжения.
И еще один аргумент против повышения налогов предоставила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, когда была в Киеве с визитом в конце июля. Она тогда весьма однозначно порекомендовала не увлекаться повышением налогов, а поискать дополнительные источники дохода для госбюджета за счет снижения коррупции в таможенных и налоговых органах.
Тем не менее, одно повышение налогов уже состоялось - с 1 сентября подняли налоги на автомобильное горючее и газ для заправки авто. И это несмотря на то, что такое горючее украинцы очень активно используют для заправки электрогенераторов. При этом нельзя сказать, что украинские власти не сражаются с уклонением от налогов.
На минувшей неделе Национальный банк Украины (центральный банк страны) ввел ограничения на исходящие переводы денег граждан - владельцев банковских карт, на чужие банковские карты.
Ограничение весьма мягкое - лимит до 150 тысяч гривен (около 3,2 тысяч евро по текущему курсу) в месяц. Это примерно в шесть раз превышает среднюю по стране зарплату. К тому же, если месячный доход владельца карты превышает эту сумму, то в качестве месячного лимита устанавливается его месячные легальные доходы.
Зачем это было сделано? Чтобы перекрыть такой канал уклонения от налогов и отмывания грязных денег, как так называемые «дропы». То есть карты, которые их владельцы совершенно добровольно и за плату передают злоумышленникам для незаконного использования.
Фактически, дропы используются для выплаты нелегальной зарплаты, для операций на нелегальном игорном рынке, для аккумулирования платежей за нелегальные продажи наркотиков, спиртного и табачных изделий, да мало ли чего еще.
Что интересно, условия таких ограничений публично обсуждались еще с мая, то есть до начала бурной дискуссии о возможном повышении налогов и до того, как Пенни Прицкер высказала свою точку зрению по поводу фискальной активности украинского правительства.
Все эти три месяца шла бурная дискуссия, вначале ограничения предлагались куда более жесткие. Но потом Нацбанк Украины нашел здравый баланс между интересами добропорядочных владельце карт и борьбой с их нелегальным использованием. И практически тут же началась не менее бурная дискуссия вокруг инициативы Нацбанка убрать из обращения копейки, заменив их на разменную монету под названием «шаг».
Разменная монета под таким названием циркулировала в Украине в разные исторические периоды. И это название не имеет отношения к русскому слову «шаг», название этой монетки имело иранское происхождение и попало в Украину через Османскую империю.
Руководство Нацбанка, похоже, рассматривает эту инициативу не столько как финансовую, сколько в качестве контрпропагандистской. Слово «копийка» (на украинском) является абсолютной калькой российского «копейка».
И до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а тем более, до аннексии Крыма и Донбасса, здесь не слишком обращали внимание на такие финансово-лингвистические мелочи. В 1996 году, когда проводили денежную реформу и вводили гривну, об этом тоже не слишком задумывались, хотя в начале 90-х даже эскизы разменных монет и пробную чеканку с названием «шаг» все же делали.
Но сейчас, видимо, неприятие государства-агрессора стало в Украине настолько острым и запрос на искоренение колониальных следов настолько сильным, что дело дошло до расставания с копейками.