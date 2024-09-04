Эксперт: цены на недвижимость продолжат расти или все-таки ожидается снижение?

По сравнению с третьим кварталом 2022 года, когда Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки, цены на недвижимость в Эстонии выросли в среднем на 8%. Цены на новое жилье выросли на целых 13%, а цены на старое жилье - на 3,5%.

«Однако последние данные показывают, что цены на новые жилые помещения достигли своего пика и несколько снизились в первом квартале 2024 года - это было напрямую связано с повышением процентных ставок и снижением цен на стройматериалы», - сказал экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.

Он отметил, что по-прежнему примечательно то, что цены на недвижимость в целом продолжают расти, несмотря на спад в экономике Эстонии и стремительно растущие процентные ставки по ипотечным кредитам.

«На кредитном рынке Эстонии 94% всех жилищных кредитов связаны с плавающими процентными ставками, или Euribor, поэтому чувствительность рынка к изменению процентных ставок высока. Продолжающийся до сих пор рост цен указывает скорее на структурный дефицит на рынке недвижимости - недостаток предложения компенсирует экономический спад и более высокие процентные ставки", - сказал экономист банка Citadele.

Европейский центральный банк недавно начал цикл снижения процентных ставок после длительного периода их повышения. Первое снижение ставок произошло в июне 2024 года, и рынки ожидают дальнейшего снижения, поскольку инфляция в еврозоне остывает, а экономическая ситуация, особенно в Германии, становится все более сложной.

Поэтому ожидается, что цены на недвижимость в Эстонии в этом году останутся высокими, а рост цен, вероятно, продолжится и в 2025 году. «Однако, поскольку ожидается падение Euribor, рынок недвижимости Эстонии станет одним из крупнейших бенефициаров этого во всей еврозоне», - добавил Изгородинас.

Экономист банка Citadele подсчитал, что, хотя нынешняя ситуация и способствует некоторому переходу от собственности на недвижимость к аренде, он не верит, что в Эстонии и других странах Балтии этот переход будет большим.

«Когда процентные ставки начнут падать, ожидается, что спрос на жилищные кредиты снова увеличится. Первые признаки роста спроса на кредиты уже можно увидеть в Литве, и я ожидаю, что вскоре за ними последуют и другие страны Балтии», - оценил ситуацию Изгородинас.