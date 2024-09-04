Только взгляните! Дом, в котором в детстве жил крупный шведский магнат, выставлен на продажу

Основатель Ikea Ингвар Кампрад родился в Эльмхульте в 1926 году и жил в доме площадью 143 м2, построенном в 1920-х годах, вместе со своей матерью Бертой, отцом Феодором и сестрой Керстин. Пятикомнатный дом расположен на участке площадью почти 2000 м2. Сначала недвижимость была выставлена на продажу за 4,34 миллиона шведских крон, или чуть больше 381 000 евро, однако платформа по продаже недвижимости Booli оценила дом в 3,65 миллиона шведских крон, или 320 000 евро.

Кухня. Фото: Booli

Занимающийся продажей этой недвижимости маклер Кристер Шьернфельдт рассказал изданию BILD: «Ингвар Кампрад жил в этом доме, пока ему не исполнилось 7 лет. Недвижимость один раз уже была продана и теперь снова выставлена на продажу».

Дом расположен на небольшом холме и отделен садом. Гостиная оформлена в стиле шведского загородного дома, и конечно же, там можно найти и мебель Ikea. Шьернфельдт подтверждает, что продукцию самого знаменитого сына Эльмхульта можно найти в каждом жилище!

Гостиная. Фото: Booli

По словам Шьернфельдта, потенциальные покупатели уже интересуются объектом. Желающие смогут посетить дом 16 сентября, когда там будет проходить день открытых дверей. А заодно можно заглянуть в музей Ikea, который находится в двух шагах от выставленного на продажу дома.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ!