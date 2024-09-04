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Капитальный ремонт правительства Украины: Кулеба и еще пять министров уходят в отставку

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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov / AFP / Scanpix

По меньшей мере шесть высокопоставленных украинских чиновников, включая членов правительства, вчера подали в отставку, а помощник президента был уволен, при этом правящая партия намекнула на масштабные реорганизации в правительстве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подал сегодня в отставку.

Перевод: Павел Соболев

Изменения происходят на фоне того, что Киев сталкивается с растущими проблемами, включая ежедневные российские бомбардировки, а президент Владимир Зеленский стремится укрепить доверие к правительству.

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