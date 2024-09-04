Эстонская консервативная народная партия (EKRE) требует от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДП) отставки в связи с конфискацией копии памятника в Лихула. В противном случае фракция инициирует вотум недоверия.
EKRE требует отставки главы МВД из-за копии памятника c оккупационным символом
Перевод: Валерия Ермакова
Во вторник руководство Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собралось, чтобы обсудить действия правоохранительных органов в связи с незаконным изъятием копии памятника в Лихула.
EKRE считает, что это является грубым злоупотреблением властью, которое отдаляет Эстонию от демократии и правового государства. Партия считает, что конституционные права и свободы были проигнорированы.
«Мы считаем необходимым потребовать политической ответственности от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса», - заявило руководство EKRE.
Национал-консерваторы считают, что полиция нарушила важнейшие конституционные принципы при изъятии памятника, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода мнений и презумпция невиновности.
«В нормальном правовом государстве невозможно, чтобы власти наказывали законопослушных людей за то, что они могут сделать в будущем. Такой нигилистический подход представляет собой применение концепции мыслепреступления, характерной для тоталитарных режимов», - подчеркивает EKRE.
Руководство партии обращает внимание на то, что как министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, так и Департамент полиции и погранохраны, который находится в подчинении министра, явно преднамеренно и ложно применили статью закона, на основании которой они действовали.
Статья 151-прим Пенитенциарного кодекса была принята в начале войны в Украине с целью более эффективной борьбы с оправданием российской агрессии, пропагандой российской шовинизма и империализма. Однако на практике эта статья была использована против национальных идеалов Эстонии и людей, сохраняющих нашу историческую память. Теперь вместо того, чтобы наказывать тех, кто пропагандирует российский империализм и агрессию, начали преследовать тех, кто чтит память эстонских патриотов, борющихся с советским российским империализмом и шовинизмом.
Партии неприемлема риторика социал-демократа Лаури Ляэнеметса, который, по ее мнению, сравнивает людей, защищавших Эстонию от Красной Армии во Второй мировой войне, с нацистами или сторонниками Гитлера. EKRE считает, что такая риторика полностью соответствует кремлевским пропагандистским тезисам, и недопустимо, чтобы члены правительства продвигали подобные идеи.
Партия также повторяет своё решительное противостояние криминализации так называемым «языком ненависти».
«Изменение в Пенитенциарном кодексе 2022 года фактически стало шагом к криминализации "языка ненависти". Мы предупреждали, что власти будут злоупотреблять этим изменением в своих политических целях. Фракция партии отказалась поддерживать этот закон именно из-за таких опасений», - подчеркивает EKRE.
Партия заявила: «Мы считаем министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса политически ответственным за злоупотребления властью со стороны полиции. Как министр, Ляэнеметса ведет Эстонию в сторону общества, подобного российскому, где правоохранительные органы подчиняются политическим указаниям и нарушают конституционные права граждан».
Руководство партии призывает министра Ляэнеметса признать свою ответственность за ущерб демократии и правовому государству и уйти в отставку. Если он этого не сделает, партия начнет переговоры с другими парламентскими силами о выдвижении вотума недоверия министру.