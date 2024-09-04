EKRE требует отставки главы МВД из-за копии памятника c оккупационным символом

Перевод: Валерия Ермакова

Во вторник руководство Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собралось, чтобы обсудить действия правоохранительных органов в связи с незаконным изъятием копии памятника в Лихула.

EKRE считает, что это является грубым злоупотреблением властью, которое отдаляет Эстонию от демократии и правового государства. Партия считает, что конституционные права и свободы были проигнорированы.

«Мы считаем необходимым потребовать политической ответственности от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса», - заявило руководство EKRE.

Национал-консерваторы считают, что полиция нарушила важнейшие конституционные принципы при изъятии памятника, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода мнений и презумпция невиновности.

«В нормальном правовом государстве невозможно, чтобы власти наказывали законопослушных людей за то, что они могут сделать в будущем. Такой нигилистический подход представляет собой применение концепции мыслепреступления, характерной для тоталитарных режимов», - подчеркивает EKRE.

Руководство партии обращает внимание на то, что как министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, так и Департамент полиции и погранохраны, который находится в подчинении министра, явно преднамеренно и ложно применили статью закона, на основании которой они действовали.