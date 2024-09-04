В США проходит последний в году теннисный турнир серии Большого шлема – US Open. Накануне определились первые полуфиналисты в мужском одиночном разряде.
Спустя почти 20 лет: американские теннисисты пробились в полуфинал US Open
Впервые с 2005 года за место в финале будут бороться два американских теннисиста: Тейлор Фритц (ATP 12) и Фрэнсис Тиафо (ATP 20).
19 лет назад – в 2005 году – за финал боролись Робби Джинепри и Андре Агасси.
Сегодня на US Open состоится второй мужской полуфинал. В первом четвертьфинальном матче сыграют австралиец Алекс де Минор и британец Джек Дрэйпер, а во втором — итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.