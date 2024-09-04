Эстонские спасатели после визита в Украину: Эстония должна перенять украинские уроки по защите населения в военной ситуации

«Трагедия, которую Украине приходится переживать каждый день, дала украинцам бесценные уроки, которые мы должны серьезно учитывать при защите населения», - сказал Мартин Ламбинг, заместитель генерального директора Спасательного департамента.

По его словам, опыт Украины показывает, что во время авиаударов наиболее важно, чтобы люди знали, что делать в случае нападения, укрывались и искали информацию. «Люди застигнуты врасплох и во время нападений часто находятся на открытом воздухе, не имея защиты от взрывов и осколков. Для этого важно серьезно отнестись к уведомлению об угрозе и переместиться в место, обеспечивающее защиту. Укрытий много, но они очень разного уровня. Более простые помещения, приспособленные для размещения, имеются в жилых домах, школах, больницах и гостиницах. Подобно имеющимся в Эстонии планам, Украина установила требования к новым домам и к уже существующим укрытиям».

«Оповещение об опасности в Украине организовано как системное и комплексное решение, которое работает во взаимодействии друг с другом - сиренами, сообщениями, социальными сетями. Мы получили множество советов о том, как построить систему связи, работающую как в мирное, так и в военное время. Важно, чтобы люди умели укрываться, а затем умели искать нужную информацию о событии», - сказал Ламбинг.

В военной ситуации спасательные службы должны продолжать работу, даже в ситуации, когда в то же самое время происходит военное нападение противника. «Спасатели и саперы должны иметь качественные средства индивидуальной защиты и быть обучены вести себя так, чтобы сохранить как свою жизнь, так и жизнь людей, нуждающихся в помощи. Это требует тщательной подготовки и планирования, и нам нужно делать это сегодня. Первоочередной задачей является безопасность наших людей - как в среде спасателей, так и в целом во всем эстонском обществе».

По словам Пии Каллас, руководителя Эстонского союза спасателей, объединяющего спасателей-добровольцев, самым большим достоянием Украины являются ее опыт и ее люди, у которых Эстония может многому научиться. «Мы оказываем гуманитарную помощь спасателям Украины при поддержке стран-доноров с начала войны, в применении которой мы смогли убедиться сами во время этого визита. Украинские спасатели выразили благодарность эстонским донорам за значительный вклад в их поддержку».

Спасательный департамент является ведущим учреждением гражданской защиты и отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об опасности и повышение готовности людей к кризисным ситуациям. Ведомство также отвечает за повышение готовности к кризису местных органов власти и местных сообществ.