Жительница Эстонии доверилась сетевым мошенникам и потеряла крупную сумму

Во вторник мошенник, представившийся сотрудником телефонной компании, позвонил женщине, проживающей в волости Хальяла, и сообщил, что разговорный пакет женщины вот-вот прекратит действие. Мошенник объяснил женщине, что для продления возможности пользоваться пакетом ей необходимо сообщить свой личный код, сообщил BNS представитель Идаской префектуры.

Через несколько минут женщине снова позвонили, якобы из банка; представившийся работником банка человек рассказал о подозрительных операциях на ее счету и попросил осуществить свои действия со Smart-ID, чтоб остановить сомнительные операции. Женщина снова поверила рассказу мошенника, ввела коды и таким образом потеряла со своего счета почти 3400 евро.