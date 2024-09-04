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ГРАФИКИ Равное сокращение расходов подчеркивает разницу в повышении зарплат в различных министерствах

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Наиболее быстро зарплаты повышались в Министерстве иностранных дел, где в период с 2021 по 2023 год они были увеличены почти на 38 процентов.
Наиболее быстро зарплаты повышались в Министерстве иностранных дел, где в период с 2021 по 2023 год они были увеличены почти на 38 процентов. Фото: Mihkel Maripuu, Shutterstock. Kollaaž.

​До сих пор зарплаты в министерствах и других государственных органах повышались настолько неравномерно, что в некоторых госучреждениях общее требование по сокращению расходов привело к слезам и ругани вплоть до судебных разбирательств.

Перевод: Ева Ойжинская

Другими словами, из-за того, что зарплаты в разных министерствах увеличивались по-разному (где-то значительно, а где-то незначительно), единое сокращение бюджетных средств или персонала (без учета этих различий) приводит к тому, что министерства с меньшим ростом зарплат или более низкими зарплатами испытывают большее давление и дискомфорт по сравнению с теми, где зарплаты уже значительно выросли. Это создает ощущение несправедливости и усиливает различия между министерствами.

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