ГРАФИКИ Равное сокращение расходов подчеркивает разницу в повышении зарплат в различных министерствах

Другими словами, из-за того, что зарплаты в разных министерствах увеличивались по-разному (где-то значительно, а где-то незначительно), единое сокращение бюджетных средств или персонала (без учета этих различий) приводит к тому, что министерства с меньшим ростом зарплат или более низкими зарплатами испытывают большее давление и дискомфорт по сравнению с теми, где зарплаты уже значительно выросли. Это создает ощущение несправедливости и усиливает различия между министерствами.