РЕПОРТАЖ Удивительный фестиваль в Причудье, который пропах рыбой и луком

В Причудье - городках и деревнях на берегу пятого по величине в Европе Чудского озера - своей особенной жизнью живут староверы, соблюдают свои обычаи и, конечно же, выращивают свой знаменитый лук. Чтобы заглянуть в их потаенный мирок, для начала нужно увидеть Луковый путь, проехать через Муствеэ и выпить чаю с молочным сахаром, искупаться в Чудском озере и вдоволь натанцеваться на дискотеке в Калласте. Однако на этот раз мы ограничились лишь посещением ярмарки.