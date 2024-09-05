Лучшее лекарство от скучной и однообразной жизни - путешествие. Причем не обязательно в дальние страны. Иногда достаточно отъехать от дома на несколько десятков километров. Вот и репортер-редактор Rus.Postimees Каролийна Вертяева решила совместить приятное с полезным и съездила в Калласте, на фестиваль лука и рыбы.
РЕПОРТАЖ ⟩ Удивительный фестиваль в Причудье, пропахший рыбой и луком
В Причудье - городках и деревнях на берегу пятого по величине в Европе Чудского озера - своей особенной жизнью живут староверы, соблюдают свои обычаи и, конечно же, выращивают свой знаменитый лук. Чтобы заглянуть в их потаенный мирок, для начала нужно увидеть Луковый путь, проехать через Муствеэ и выпить чаю с молочным сахаром, искупаться в Чудском озере и вдоволь натанцеваться на дискотеке в Калласте. Однако на этот раз мы ограничились лишь посещением ярмарки.
Фестиваль начинал работу уже в десять утра, поэтому мы устремились в путь ранним утром. Судя по веренице машин на трассе Йыхви-Тарту-Валга, в Калласте за луком и копченой рыбой направлялись не мы одни. Парковка уже была забита автомобилями из разных уголков Эстонии и других стран. Машины стояли даже на обочинах - каждый пытался найти место для своего железного коня, чтобы отправиться в эпицентр событий пешком.