Начало самостоятельной жизни: аренда или покупка квартиры?

При покупке собственного жилья в молодом возрасте получения жилищного кредита обычно не избежать. Хотя нас учили, что долги – это всегда чужие деньги, жилищный кредит имеет и свои преимущества. С помощью кредита можно сразу стать собственником жилья – без необходимости копить деньги десятилетиями. Как у собственника жилья, у вас также больше свободы в принятии решений о ремонте или обстановке квартиры.

Для покупки собственного жилья при помощи кредита требуются деньги на первый взнос, на покрытие расходов на сделку и затем и на обстановку дома. Нужно учитывать, что даже если приобрести меблированную и отремонтированную квартиру, на различные необходимые бытовые принадлежности уйдет неожиданно большая сумма. Вместо ежемесячной арендной платы появится платеж по кредиту, но коммунальные расходы останутся, а также добавится страхование жилья.

В отличие от аренды, впрочем, ежемесячные платежи по жилищному кредиту создают накопительный эффект – с каждым платежом остаток кредита уменьшается. В будущем это позволит приобрести жилье большего размера. В таком случае первую квартиру можно сдавать в аренду или продать по более высокой цене, поскольку в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости растет.

Покупка жилья – финансово разумное решение