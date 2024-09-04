Нынешний пик цен на рынке аренды ставит многих молодых людей перед непростым выбором: платить значительную часть зарплаты за аренду квартиры или продолжать жить с родителями? В сегодняшней рыночной ситуации, когда даже за посредственную квартиру просят очень высокую арендную плату, стоит рассмотреть третий вариант – покупку своей первой квартиры при помощи жилищного кредита. Советы дает руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова.
Начало самостоятельной жизни: аренда или покупка квартиры?
При покупке собственного жилья в молодом возрасте получения жилищного кредита обычно не избежать. Хотя нас учили, что долги – это всегда чужие деньги, жилищный кредит имеет и свои преимущества. С помощью кредита можно сразу стать собственником жилья – без необходимости копить деньги десятилетиями. Как у собственника жилья, у вас также больше свободы в принятии решений о ремонте или обстановке квартиры.
Для покупки собственного жилья при помощи кредита требуются деньги на первый взнос, на покрытие расходов на сделку и затем и на обстановку дома. Нужно учитывать, что даже если приобрести меблированную и отремонтированную квартиру, на различные необходимые бытовые принадлежности уйдет неожиданно большая сумма. Вместо ежемесячной арендной платы появится платеж по кредиту, но коммунальные расходы останутся, а также добавится страхование жилья.
В отличие от аренды, впрочем, ежемесячные платежи по жилищному кредиту создают накопительный эффект – с каждым платежом остаток кредита уменьшается. В будущем это позволит приобрести жилье большего размера. В таком случае первую квартиру можно сдавать в аренду или продать по более высокой цене, поскольку в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости растет.
Покупка жилья – финансово разумное решение
Если всегда вносить платежи по жилищному кредиту сразу после дня получения зарплаты, уменьшается соблазн нерационально потратить заработок. В долгосрочной перспективе покупка жилья всегда окупается, поскольку экономически это выгоднее аренды. Расходы на покупку жилья – инвестиции в недвижимость, тогда как аренда покрывает инвестиции чужого человека.
Например, молодой человек с брутто-зарплатой в 1500 евро может купить квартиру стоимостью 100 000 евро, взяв кредит на сумму до 90 000 евро и внеся первый взнос в размере 10% от стоимости покупки, то есть 10 000 евро.
С учетом текущей процентной ставки ежемесячный платеж по такому кредиту составит около 500 евро. По данным портала kv.ee, арендная плата за квартиру в Таллинне в том же ценовом диапазоне составляет столько же – то есть 500 евро. Разница тут в том, что в случае собственного жилья часть каждого платежа идет на погашение кредита, то есть на увеличение личного благосостояния, а при аренде увеличивается лишь стоимость активов владельца квартиры.
Как молодому человеку получить ипотечный кредит
Вне зависимости от того покупаете вы жилье будучи студентом или только что закончив университет, для получения кредита нужен стабильный доход. В основном банки смотрят на доходы за последние шесть месяцев и следят за тем, чтобы испытательный срок на рабочем месте был пройден. Это важно, особенно в случае первого места работы. Кроме того, заемщик должен иметь в виде собственного финансирования не менее 15% от суммы покупки жилья.
Именно отсутствие собственного вклада является наиболее распространенным препятствием при получении кредита для начинающих самостоятельную жизнь молодых людей. Реже отказ в кредите они получают из-за низкой платежеспособности или недостатка опыта работы.
Часто помогают родители, которые дарят или одалживают нужную сумму на первоначальный взнос или закладывают свою недвижимость в качестве залога по кредиту. Также можно использовать поручительство по жилищному кредиту от KredEx, что помогает снизить требование по собственному финансированию до 10%.
При покупке квартиры нужно учитывать, что единовременные расходы значительно выше, чем в случае аренды. Нужно учитывать расходы на экспертную оценку недвижимости, услуги маклера, нотариальные сборы и плату за договор, а также на обстановку первого жилья.
При первой сделке могут возникнуть сомнения – из-за непонимания того, как именно происходит покупка жилья и оформление кредита. Самый простой способ – поговорить на эту тему с кредитным управляющим, который поделится знаниями и убедится в том, чтобы все необходимые приготовления для получения кредита были выполнены. К управляющему можно обратиться даже когда жилье еще не выбрано, а поиски только начались.
Финансовая грамотность в начале самостоятельной жизни
Начало самостоятельной жизни для молодежи – увлекательное, но чаще всего непростое время. Самостоятельному ведению финансов может помочь приобретенная еще в родительском доме финансовая грамотность.
Если молодой человек живет с родителями, но параллельно с учебой уже нашел работу с полной или частичной занятостью, ему стоит сразу начать пропорционально вкладываться в покрытие расходов на проживание и питание, которые оплачивают родители.
Участие в содержании родительского дома затем поможет молодому человеку быстрее начать самостоятельную жизнь, поскольку он привыкнет брать на себя ответственность и планировать бюджет.