ГРАФИКИ Министр не хочет сокращать премии в своем министерстве: «Я заставляла людей работать даже по ночам!»

За несколько лет численность сотрудников министерства увеличилась на семнадцать процентов, а фонд оплаты труда – почти на тридцать процентов. В этом году там работают 177 человек, а в 2021 году – 147. По данным Министерства финансов, люди, работающие в Министерстве юстиции, в прошлом году зарабатывали в среднем 3186 евро в месяц и дополнительно получали в среднем 425 евро (двенадцать процентов). в месяц в виде премий и выплат по результатам работы (см. график).