Олимпийский призер арестован по подозрению в преступлении на сексуальной почве

«Он находится под стражей в связи с обвинением в совершении преступления на сексуальной почве», - передает агентство AFP сообщение местной полиции.

Об инциденте стало известно во вторник, когда 27-летний нападающий не явился на тренировку.

«Клубу известно о появившейся в прессе новости об аресте Мира. В настоящее время мы не можем комментировать произошедшее. Все, что мы можем сказать, это то, что Мир сотрудничает во всем, что требует закон», - заявила «Валенсия» в пресс-релизе.

Мир, который еще в юности входил в систему «Барселоны», в последние годы порядочно попутешествовал. Он начинал как профессионал в «Валенсии», пока не присоединился к команде английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс». Однако большую часть времени футболист проводил в аренде в клубе более низкого уровня.

Мир, вернувшийся в Испанию несколько сезонов назад, выиграл золото чемпионата европы в 2019 году в составе команды U21. Два лета спустя он выиграл олимпийское серебро в Токио.