С октября и по 29 ноября жители волостей Антсла, Рыуге и Выру, а также города Выру, проживающие в четырехкилометровой зоне влияния полигона Нурсипалу, смогут обращаться за поддержкой в смягчении воздействия военного шума, производимого полигоном.
Жители соседних с полигоном Нурсипалу территорий смогут получить пособия на защиту жилищ от шума
Перевод: Павел Соболев
«Благодаря поддержке жилье людей, проживающих в зоне влияния полигона, будет улучшено таким образом, чтобы сделать его более устойчивым к шуму и вибрации. Например, звуконепроницаемые двери и окна, а также более звуконепроницаемый фасад снижают шум», - прокомментировал ситуацию Элари Калмару, представитель Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).
Распределение пособий будет осуществляться Центром развития Вырумаа; по словам координатора центра Кайре Трумм, такая поддержка крайне необходима и давно ожидается в регионе. «Еще весной, когда СМИ говорили о подготовке этой меры, люди, живущие в этом районе, были очень заинтересованы в поддержке, и нынешние исследования также показывают ее важность для местного населения», - сказала Трумм.
Общая сумма меры составляет 500 000 евро. Если от приоритетных заявок останутся средства, будут рассматриваться и заявки второй и третьей очереди.
Первое предпочтение отдается лицам, которые на момент обращения за пособием являются получателями пенсии по старости, по случаю потери кормильца, пособия по трудоспособности, и чьи жилые помещения расположены на расстоянии до двух километров от границы полигона. В данном случае доля поддержки составляет 100 процентов.
Под второй этап подпадают все остальные люди, жилища которых расположены на расстоянии до 2 километров от границ полигона. В этом случае доля поддержки составляет 90 процентов, а собственное участие - 10 процентов.
Третий этап - люди, жилища которых расположены в двух-четырех километрах от границы полигона. В этом случае доля поддержки составляет 70 процентов, а взнос из собственных средств - 30 процентов.
Хотя подать заявку на поддержку может каждый человек, чье место жительства находится в радиусе четырех километров от границы полигона Нурсипалу, приоритет отдается тем, чье здание находится ближе, поскольку уровень шума и вибрации у них, скорее всего, будет выше, чем у тех, чье жилое помещение находится дальше от полигона.
С 1 января 2024 года место жительства соискателя гранта по данным регистра народонаселения должно находиться именно в жилом помещении, на которое и запрашивается пособие.
Максимальная сумма поддержки составляет 8000 евро на одного заявителя. За поддержкой может обратиться и квартирное товарищество. В случае шумозащитного барьера или стены размер субсидии составляет 7 000 евро, а в случае фасадных работ - 14 000 евро. В случае квартирных товариществ доля поддержки составляет 70 процентов, а собственное участие - 30 процентов.
Заявление можно подать в электронном виде через среду электронной поддержки Государственного центра опорных услуг. Центр развития Вырумаа и соответствующие сотрудники самоуправлений готовы помочь людям, у которых могут возникнуть проблемы с подачей заявления в электронном виде.