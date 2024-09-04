Жители соседних с полигоном Нурсипалу территорий смогут получить пособия на защиту жилищ от шума

Перевод: Павел Соболев

«Благодаря поддержке жилье людей, проживающих в зоне влияния полигона, будет улучшено таким образом, чтобы сделать его более устойчивым к шуму и вибрации. Например, звуконепроницаемые двери и окна, а также более звуконепроницаемый фасад снижают шум», - прокомментировал ситуацию Элари Калмару, представитель Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).

Распределение пособий будет осуществляться Центром развития Вырумаа; по словам координатора центра Кайре Трумм, такая поддержка крайне необходима и давно ожидается в регионе. «Еще весной, когда СМИ говорили о подготовке этой меры, люди, живущие в этом районе, были очень заинтересованы в поддержке, и нынешние исследования также показывают ее важность для местного населения», - сказала Трумм.

Общая сумма меры составляет 500 000 евро. Если от приоритетных заявок останутся средства, будут рассматриваться и заявки второй и третьей очереди.

Первое предпочтение отдается лицам, которые на момент обращения за пособием являются получателями пенсии по старости, по случаю потери кормильца, пособия по трудоспособности, и чьи жилые помещения расположены на расстоянии до двух километров от границы полигона. В данном случае доля поддержки составляет 100 процентов.

Под второй этап подпадают все остальные люди, жилища которых расположены на расстоянии до 2 километров от границ полигона. В этом случае доля поддержки составляет 90 процентов, а собственное участие - 10 процентов.