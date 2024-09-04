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Ляэнеметс: конфликт вокруг церкви – это очередной элемент российского плана по разделению Эстонии

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Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата.
Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата. Фото: Eero Vabamägi

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦМП) и Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь подали в административный суд иск против решения Рийгикогу о признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию России. «Парламент Эстонской Республики принял политическую позицию, и, на мой взгляд, ее нельзя оспорить», - прокомментировал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП).

Перевод: Валерия Ермакова

Ляэнеметс подчеркнул, что решение Рийгикогу о признании Московского патриархата организацией, поддерживающей российскую агрессию, также затрагивает вопрос, что церковь в Эстонии не должна зависеть от такого террористического режима.

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