Ляэнеметс: конфликт вокруг церкви – это очередной элемент российского плана по разделению Эстонии

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦМП) и Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь подали в административный суд иск против решения Рийгикогу о признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию России. «Парламент Эстонской Республики принял политическую позицию, и, на мой взгляд, ее нельзя оспорить», - прокомментировал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП).