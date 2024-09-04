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Водитель перевернувшегося квадроцикла спасся благодаря тихой погоде и громкому голосу

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Квадроцикл. Иллюстративное фото.
Квадроцикл. Иллюстративное фото. Фото: Keskkonnaamet

Тихая погода помогла мужчине, который ездил на квадроцикле в карьере Ногопалу в Вырумаа и в итоге оказался под перевернутым транспортным средством.

Перевод: Павел Соболев

3 сентября в 19.41 жители деревни Расва в волости Рыуге услышали крики о помощи из карьера Ногопалу, находящегося примерно в 800 метрах от их домов. К счастью, погода была спокойная, и благодаря этому отчаянные крики были слышны довольно хорошо. Когда к карьеру приехали спасатели, выяснилось, что ездивший там квадроцикл перевернулся, и водитель оказался зажат под машиной.

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