Водитель перевернувшегося квадроцикла спасся благодаря тихой погоде и громкому голосу

3 сентября в 19.41 жители деревни Расва в волости Рыуге услышали крики о помощи из карьера Ногопалу, находящегося примерно в 800 метрах от их домов. К счастью, погода была спокойная, и благодаря этому отчаянные крики были слышны довольно хорошо. Когда к карьеру приехали спасатели, выяснилось, что ездивший там квадроцикл перевернулся, и водитель оказался зажат под машиной.