ВИДЕО Бизнес, политики, государство: в чьих интересах действуют пиарщики?

Гость передачи Rus. Postimees «На кухне» - Юлия Пийльманн, эксперт в сфере коммуникаций, партнер агентства Akkadian.

Что такое пиар? Public Relations, или PR, по-английски означает «связи с общественностью». Пиар-индустрия в развитых странах давно представляет собой огромный сегмент экономики.

Связи с общественностью клиентам помогают налаживать тысячи различных агентств и бюро. Кому в наше время нужны пиар-услуги?

«Наверняка вы встречались с людьми безмерно умными и очень творческими, которые почему-то не могут показать себя, донести свою мысль, выработать собственную позицию. При этом им необходимо быть принятыми в обществе», - отвечает Пийльманн.

«То же самое относится к предприятиям, и прежде всего к большим. Мой личный опыт показывает, что необходимость налаживать разные типы коммуникаций возникает у компаний, в штате которых не менее 50 работников», - продолжает она.

Налаживаем коммуникации

Коммуникации – это прежде всего инструмент руководства предприятием, поясняет Юлия Пийльманн.

Все начинается с внутренней коммуникации. Кроме того, очень часто биржевым компаниям необходима коммуникация с инвесторами.

Далее следует кризисная коммуникация – не дай бог что случилось. Четкая коммуникация необходима и в случае различных изменений в организации: к примеру, компании объединяются, разъединяются, переезжают, меняется их бизнес-структура.