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ВИДЕО Как влиять на общественное мнение: в чьих интересах действуют пиарщики?

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Что такое пиар? Кому в наше время нужны многочисленные агентства по связям с общественностью? В чем заключается их работа, чьи интересы они преследуют? Об этом и многом другом - в свежем выпуске передачи «На кухне».

  • Какие задачи решают бизнес и политики с помощью пиара?
  • Нужны ли пиарщики общественности и розничным потребителям?
  • Могут ли пиар-агентства скрыто манипулировать общественным мнением?
  • Этические и моральные вопросы в пиаре - насколько они важны и актуальны сегодня?

Гость передачи Rus. Postimees «На кухне» - Юлия Пийльманн, эксперт в сфере коммуникаций, партнер агентства Akkadian.

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