Что такое пиар? Кому в наше время нужны многочисленные агентства по связям с общественностью? В чем заключается их работа, чьи интересы они преследуют? Об этом и многом другом - в свежем выпуске передачи «На кухне».
ВИДЕО ⟩ Как влиять на общественное мнение: в чьих интересах действуют пиарщики?
- Какие задачи решают бизнес и политики с помощью пиара?
- Нужны ли пиарщики общественности и розничным потребителям?
- Могут ли пиар-агентства скрыто манипулировать общественным мнением?
- Этические и моральные вопросы в пиаре - насколько они важны и актуальны сегодня?
Гость передачи Rus. Postimees «На кухне» - Юлия Пийльманн, эксперт в сфере коммуникаций, партнер агентства Akkadian.